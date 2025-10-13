Atentado contra dos activistas venezolanos refugiados en Bogotá: Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga recibieron varios impactos de bala

Este lunes se produjo un ataque en Bogotá contra los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, exiliados en Colombia.

Ambos fueron emboscados desde un vehículo cuando salían del edificio donde residen en el norte de la capital colombiana.

Desde ese vehículo se ejecutaron al menos diez disparos contra los jóvenes, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Reina Sofía.

El vehículo que sirvió para el atentado está en manos de la Policía, pero los sicarios lograron escapar.

Los médicos aseguraron que están fuera de peligro.

Yendri Velásquez, activista LGBTI y miembro de Amnistía Internacional, vive exiliado en Colombia desde agosto de 2024.

Luis Peche Arteaga, consultor político y director de Sala 58, se refugió en el país en mayo tras recibir amenazas en Venezuela.

Cada uno recibió más de cinco impactos de bala.

El presidente Petro escirbió en su cuenta en X: Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará La UNP ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia. Sabemos que buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia

La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió una investigación urgente para esclarecer los hechos.

También pidió reforzar la protección a migrantes y refugiados venezolanos en ese país.

Rechazo de las autoridades:

La Defensoría emitió un comunicado en el que rechaza "el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia. Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos".

"El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos. Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas. Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra las personas que buscan refugio y asilo en el país. Continuaremos trabajando para que se respete el derecho a migrar, y para que se promuevan y garanticen los derechos de todas las personas migrantes y refugiadas que buscan en Colombia un lugar seguro para reconstruir su vida".