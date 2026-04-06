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Lunes, 06 de abril de 2026
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Donald Trump

"En las encuestas estoy más alto que nadie": Donald Trump habla sobre Venezuela y elogia a María Corina Machado

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump en la Casa Blanca. (EFE)
Donald Trump en la Casa Blanca. (EFE)
Trump hizo esas declaraciones para comparar la situación actual de Venezuela respecto a la actitud del gobierno iraní en los actuales ataques en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que es más popular que cualquier otro político en Venezuela.

"En las encuestas estoy más alto que nadie (...) en Venezuela. Así que, cuando termine con esto, podré ir a Venezuela", declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca. "Me voy a postular a la presidencia", dijo en tono de broma.

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Además, afirmó que las nuevas autoridades del régimen en Venezuela ya han entregado a Estados Unidos más de 100 millones de barriles. "Tenemos un socio con Venezuela. Más de 100 millones de barriles [de petróleo] ya están en Houston", aseguró.

Ese crudo venezolano "pagó, de sobras, por esa guerra" añadió, en alusión a la operación militar que permitió la captura, el pasado sábado 3 de enero, del dictador Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

El mandatario también tuvo unas palabras sobre la líder democrática y ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

“He detenido ocho guerras, la persona que ganó el Nobel de la Paz dijo ‘usted merece el premio’, María es una gran persona, realmente es una gran persona”, expresó Trump en una reciente conferencia de prensa.


Trump hizo esas declaraciones para comparar la situación actual de Venezuela respecto a la actitud del gobierno iraní en la actual guerra en Oriente Medio.

Los actuales dirigentes en Teherán son "fanáticos", en comparación con los líderes venezolanos, indicó.

En menos de tres meses Washington ha levantado gran parte de las sanciones contra Caracas, principalmente la dirigidas contra el sector energético, para alentar las inversiones y ayudar a la reconstrucción de la industria petrolera.

A cambio Delcy Rodríguez, que asumió la jefatura del régimen tras la caída de Maduro, emprendió rápidamente una serie de reformas económicas, como la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera, muy elogiadas por Trump.

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El petróleo venezolano puede salir actualmente del país bajo supervisión de Washington, que recauda los beneficios de esa venta y los deposita en una cuenta bancaria fuera de ambos países, para controlar cómo se gasta.

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