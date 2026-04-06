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Lunes, 06 de abril de 2026
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Donald Trump

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y eso podría ser mañana mismo": Trump advierte al régimen de Irán tras ultimátum sobre apertura del Estrecho de Ormuz

abril 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Programa: El Informativo
El mandatario norteamericano compartió detalles de la operación que permitió el rescate de dos pilotos del ejército de Estados Unidos cuyo avión fue derribado por el régimen de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió detalles de la operación de rescate de dos pilotos cuyo avión de combate fue derribado por el régimen de Irán en medio del conflicto en Medio Oriente.

El jefe de Estado de Estados Unidos calificó la operación de rescate del tripulante del avión F-15 como “milagrosa”.

Era una decisión arriesgada porque podríamos haber terminado con 100 muertos en lugar de uno o dos”, declaró.

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Desplegamos 21 aviones militares a espacio aéreo hostil y muchos volando a muy baja altitud y siendo golpeados por balas”, añadió.

Trump explicó que el oficial subió a “terreno montañoso”, escalando mientras “sangraba profundamente” para alejarse lo más posible del lugar donde fue derribado el caza F-14E.

El mandatario norteamericano lanzó también una advertencia contra el régimen de Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz e insistió en el ultimátum que dio este domingo con un plazo hasta este martes 7 de abril.

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo Trump.

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Cabe resaltar que durante el fin de semana, Trump advirtió con atacar centrales eléctricas e infraestructura de Irán si no frena el conflicto y reabre el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y gas licuado del mundo.

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