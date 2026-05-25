"Nunca se sentaron en la mesa todas las partes": experto sobre errores que se habrían cometido en las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán

Ignacio Montes de Oca, experto en conflictos internacionales, dijo en La Tarde de NTN24 que uno de los principales errores cometidos en las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán para poner fin a los ataques en Medio Oriente y a los bloqueos fue que "nunca se sentaron en la mesa todas las partes".

"Hay un error en el diseño de las negociaciones, primero se hicieron negociaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (…) pero hay un problema aquí y es que nunca se sentaron en la misma mesa todas las partes, por ejemplo, en este último acuerdo se marginó a Israel", expuso de Oca.

VEA TAMBIÉN Trump asegura que el uranio enriquecido de Irán será entregado a Estados Unidos para ser destruido en coordinación con el régimen islámico o

Para el experto, Israel es una parte "imprescindible" de cualquier acuerdo que pueda alcanzar Estados Unidos con el régimen de Irán para un eventual cese al fuego en Medio Oriente y el levantamiento de los bloqueos marítimos y las sanciones.

"En el anterior acuerdo se marginó también a países que tienen intereses en la región. Se marginó al Líbano, se marginan a muchos actores y en ese problema está en que en las propuestas que surgen de las negociaciones siempre dejan descontentos a alguien", agregó.

En ese sentido, el problema principal, para el experto en conflictos internacionales, está en que "no se termina de asumir en que no es un problema entre Irán y Estados Unidos o Irán, Estados Unidos e Israel".

Se trata, en cambio, según de Oca, de "un problema mucho más complicado que requiere de una salida cooperativa, amplia, que tenga en cuenta todos los intereses, y cuando se tienen en cuenta todos los intereses, se dan cuenta las partes que en algo tienen que ceder si no quieren seguir en el conflicto".