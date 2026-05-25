"Nunca se sentaron en la mesa todas las partes": experto sobre errores que se habrían cometido en las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán
Ignacio Montes de Oca, experto en conflictos internacionales, dijo en La Tarde de NTN24 que uno de los principales errores cometidos en las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán para poner fin a los ataques en Medio Oriente y a los bloqueos fue que "nunca se sentaron en la mesa todas las partes".
"Hay un error en el diseño de las negociaciones, primero se hicieron negociaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (…) pero hay un problema aquí y es que nunca se sentaron en la misma mesa todas las partes, por ejemplo, en este último acuerdo se marginó a Israel", expuso de Oca.
Para el experto, Israel es una parte "imprescindible" de cualquier acuerdo que pueda alcanzar Estados Unidos con el régimen de Irán para un eventual cese al fuego en Medio Oriente y el levantamiento de los bloqueos marítimos y las sanciones.
"En el anterior acuerdo se marginó también a países que tienen intereses en la región. Se marginó al Líbano, se marginan a muchos actores y en ese problema está en que en las propuestas que surgen de las negociaciones siempre dejan descontentos a alguien", agregó.
En ese sentido, el problema principal, para el experto en conflictos internacionales, está en que "no se termina de asumir en que no es un problema entre Irán y Estados Unidos o Irán, Estados Unidos e Israel".
Se trata, en cambio, según de Oca, de "un problema mucho más complicado que requiere de una salida cooperativa, amplia, que tenga en cuenta todos los intereses, y cuando se tienen en cuenta todos los intereses, se dan cuenta las partes que en algo tienen que ceder si no quieren seguir en el conflicto".