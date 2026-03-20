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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Francisco Barbosa

"En meses deja de ser presidente de Colombia y es un ciudadano del común que tiene que enfrentar este tipo de investigaciones": Francisco Barbosa sobre indagaciones contra Petro en EE. UU.

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El diario norteamericano The New York Times (NYT) indicó que las investigaciones han ahondado "las posibles reuniones del Sr. Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes".

El exfiscal colombiano Francisco Barbosa se refirió a las investigaciones que estaría adelantando el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Según el diario norteamericano The New York Times (NYT), las indagaciones han ahondado "las posibles reuniones del Sr. Petro con narcotraficantes y si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes".

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NYT precisó que "las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales".

En entrevista con NTN24, Barbosa indicó que la situación se torna muy compleja para el mandatario colombiano, ya que en un par de meses deja la Presidencia y, dado el caso de que progresen las investigaciones, tendría que enfrentar a la justicia de ese país como un ciudadano del común.

"El que se abran investigaciones o que se adelanten investigaciones en Estados Unidos contra el entorno de Gustavo Petro, contra el mismo presidente, pues tiene relación directa con un aspecto propio del sistema norteamericano, del sistema penal estadounidense y es que es un sistema que se apoya en la cooperación judicial, normalmente a partir de testimonios de personas extraditadas o procesadas por narcotráfico que se convierten en testigos colaboradores para lograr acuerdos de culpabilidad y lograr evidencia derivada de esos acuerdos", señaló.

Y añadió: "En meses deja de ser presidente de Colombia y es un ciudadano del común que tiene que enfrentar este tipo de investigaciones".

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Cabe mencionar que Petro y otras personas de su entorno más cercano fueron incluidos en la lista OFAC del Departamento del Tesoro. En ese entonces, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo acusó de haber "permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad".

Al respecto, el exfiscal colombiano añadió que, cuando a una persona le quitan la visa y es incluido en la lista Clinton sobre narcotráfico, pues es un caso que se mira "con toda la atención por la justicia norteamericana".

Tras conocerse las investigaciones contra Petro, los principales candidatos presidenciales de oposición, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, reaccionaron en sus redes sociales.

"Es necesario que las autoridades de Estados Unidos lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente Petro con el narcotráfico", dijo Valencia en X.

Mientras que De la Espriella comentó: "Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años. La justicia debe actuar como en derecho corresponde".

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