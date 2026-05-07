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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Presos políticos

El régimen de Venezuela reconoció la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas tras ser buscado durante meses por su madre

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El preso político estaba excluido de la amnistía impulsada por la líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

El régimen de Venezuela reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

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Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la encargada interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

"El 24 de julio del 2025 a las 11:25 p.m. falleció por insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar", indica el comunicado del Ministerio.

Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, "tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo", añadió el régimen.

De acuerdo con el comunicado, supuestamente Quero "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal".

Sin embargo, cabe resaltar que muchas familias se han quedado durante varios meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención, pidiendo en vano información a las autoridades y yendo de prisión en prisión para intentar encontrarlos.

A veces, las visitas a personas detenidas permitían hacer llegar mensajes o dar noticias sobre los desaparecidos.

"El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley", añade el texto.

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Quero, de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuesto cargos de terrorismo.

La ONG Foro Penal indicó en una nota de prensa publicada a finales de abril que para entonces sumaba más de 15 meses desaparecido. "Ya hace un año, seis meses que no he sabido ni una sola vez de él", dijo entonces su madre Carmen Navas, según reseña Foro Penal, ONG dedicada a defender presos por razones políticas.

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