Migración Colombia advierte a venezolanos sobre nuevas estafas a migrantes

En las redes sociales oficiales, Migración Colombia advirtió sobre el incremento de estafas especialmente dirigidas a migrantes venezolanos.

Colombia es el país que más alberga a migrantes de Venezuela, país que encabeza la ola migratoria más grande del continente por el drama económico, social y de persecución política del régimen chavista.

Lejos de detenerse, la migración sigue su curso y con ella las estafas de delincuentes que se valen de la desesperación de los que salen en busca de un mejor futuro.

Según la denuncia de Colombia, delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la entidad para cobrar por supuestos trámites de regularización.

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, alertó sobre la proliferación de perfiles falsos que ofrecen documentos como el Permiso de Protección Temporal (PPT), cédulas de extranjería o salvoconductos, aprovechándose de la urgencia y vulnerabilidad de quienes buscan regularizar su situación migratoria.

La autoridad migratoria señaló que estas prácticas carecen de toda validez legal y generan graves consecuencias para las víctimas. Además de perder dinero, los migrantes entregan información personal sensible que puede ser utilizada para delitos como suplantación de identidad, extorsión o nuevas estafas.