¿En qué consiste la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?

En los últimos días se ha ido llevando a cabo primera fase del plan de paz entre Hamás e Israel propuesto por el presidente Donald Trump, dicho proyecto de 20 puntos preveía, además de la tregua, el regreso de los últimos 47 rehenes retenidos en Gaza, 27 de los cuales fallecieron.

No obstante, el ejército israelí anunció el lunes la entrega de solo cuatro cadáveres a través del CICR: "Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes muertos", advirtió.

Ese grupo terrorista, por su parte, celebró "la liberación de los prisioneros palestinos de las cárceles de la ocupación" como "un éxito nacional en el camino hacia la liberación total".

La propuesta de Trump incluye además, en una fase posterior, el desarme de Hamás y su exclusión del gobierno del territorio, donde el movimiento tomó el poder en 2007.

Pese a esto, el grupo no se ha pronunciado sobre dejar las armas y crecen las dudas sobre el futuro del acuerdo.

¿En qué consiste la totalidad de la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás?