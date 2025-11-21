Trump da ultimátum a Zelenski para que acepte plan para poner fin al conflicto con Rusia

El presidente Donald Trump dijo este viernes que fijó el 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, como fecha límite para que Ucrania le dé una respuesta sobre su plan para poner fin al conflicto con Rusia.

"Si las cosas funcionan, tiendes a extender las fechas límite. Pero el próximo jueves creemos que es una fecha apropiada", respondió Trump en una entrevista con la radio Fox, cuando le preguntaron si había dado plazo a Ucrania hasta el próximo jueves para pronunciarse.

Trump consideró que, si los combates continúan, los ucranianos de todas formas "perderían en poco tiempo" los territorios que deberían, si este plan fuera validado, ceder a Rusia.

"Han sido muy valientes", declaró en referencia a los combatientes ucranianos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, "no quiere más guerra", aseguró además el dirigente republicano, interrogado sobre la posibilidad de que Rusia ataque a otros países de la región después de Ucrania.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó el plan de Estados Unidos y aseguró que no "traicionará" a su país.

"Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", Estados Unidos, declaró en un mensaje a la nación.

"Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", añadió.

Varios medios publicaron los 28 puntos del plan respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y que exige que Kiev ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la OTAN, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones.

Las propuestas estadounidenses auguran "una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia. Y creer a alguien que ya ha atacado dos veces", insistió Zelenski en referencia a Rusia, que lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022 y anexionó la península de Crimea en 2014.

"Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas", declaró el presidente ucraniano, asegurando que no "traicionará" a su país.

Poco después, Zelenski habló sobre el plan con el vicepresidente estadounidense JD Vance, indicó una fuente de la presidencia ucraniana.

También se puso en contacto de urgencia con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido, sus principales aliados frente a Rusia y Estados Unidos.

Los dirigentes europeos expresaron su "apoyo inquebrantable" a Ucrania y "acordaron seguir persiguiendo el objetivo de preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos", declaró el gobierno alemán.

Según la presidencia francesa, los socios reafirmaron que "todas las decisiones que tengan implicaciones para los intereses de Europa y de la OTAN requieren el apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y de los aliados de la OTAN".

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró por su parte que cualquier "solución de paz" para Ucrania debería respetar su "integridad territorial".