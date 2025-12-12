Segunda vuelta electoral en Chile: los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre José Antonio Kast y Jeannette Jara a su próximo presidente

Este domingo Chile vivirá una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos saldrán a ejercer su derecho al voto para escoger al sucesor del actual presidente del país, Gabriel Boric.

En la segunda vuelta electoral, los ciudadanos chilenos deberán escoger entre el candidato republicano José Antonio Kast y la candidata de la coalición oficialista de izquierda Jeannette Jara.

¿Quiénes son los candidatos que pelean llegar al Palacio de La Moneda?

José Antonio Kast es un abogado, de 59 años, que fue diputado y que cuenta con un discurso centro en el orden, la seguridad y la defensa de los valores tradicionales.

El candidato republicano se presenta como la alternativa firme frente a la incertidumbre económica y política que vive el país actualmente.

De hecho, recientemente ha dado unas polémicas declaraciones al afirmar que si llega a ganar este domingo en la segunda vuelta electoral los migrantes que se encuentran irregulares tendrán 90 días para salir del país.

Es la tercera vez que este abogado, de 59 años, se lanza a la presidencia.

Kast quedó segundo en la primera vuelta del 16 de noviembre, detrás de Jara. Pero todas las encuestas anticipan su victoria por amplio margen en el balotaje el 14 de diciembre.

Por su parte, la izquierdista Jeannette Jara también es abogada y en su cargo como ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric logró aprobar una ambiciosa reforma de pensiones.

A sus 51 años, la candidata busca mantener la izquierda en el poder y promete un gobierno “de equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

No obstante, Jara se ha visto obligada a enfocar su campaña principalmente en la seguridad, por sobre su agenda de derechos sociales.

¿Cuáles son los temas que les preocupan a las chilenos?

A tan solo horas de tener que elegir al sucesor de Gabriel Boric, los ciudadanos chilenos tienen varias preocupaciones.

El tema de la migración irregular en el país es una de las más grandes preocupaciones que tienen los chilenos.

Pero la inseguridad es también otra de las más grandes preocupaciones que, según las propuestas de los candidatos, definirán la intención de voto.

Sobre la expectativa por la segunda vuelta electoral en Chile, el analista político Sebastián Millán, conversó con El Informativo de NTN24.

En conversación con el canal de las Américas, el analista comentó que como el gobierno actual no ha logrado hacerse cargo de las demandas de los chilenos en temas de seguridad y economía esto podría acercar a los votantes al candidato Kast.