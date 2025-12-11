NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El abogado penalista Rick Díaz, experto en temas de narcotráfico, habló en El Informativo USA de NTN24.

Estados Unidos intensifica su presión contra el régimen de Nicolás Maduro con una estrategia sin precedentes: la interceptación y posible incautación de decenas de buques petroleros que transportan crudo venezolano de manera ilícita.

Según confirmaron a Reuters fuentes conocedoras de la operación, Washington ya elaboró una lista de embarcaciones sancionadas que podrían ser detenidas en las próximas semanas.

La Casa Blanca armó un listado de petroleros sancionados que incluye buques que también han movilizado crudo iraní. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional planificaron estas operaciones durante meses, de forma simultánea al incremento de la presencia militar estadounidense en el sur del Caribe.

Las fuentes consultadas por la agencia internacional aseguran que fuerzas del Pentágono monitorean en tiempo real a los petroleros tanto en altamar como en puertos venezolanos, esperando que crucen aguas internacionales para intervenir.

Datos marítimos revelan que más de 30 buques petroleros podrían quedar bajo nuevas sanciones estadounidenses. Todas estas embarcaciones están vinculadas al comercio de petróleo de PDVSA y operan dentro de la extensa "flota en la sombra" que mueve crudo sancionado hacia el Caribe y Asia.

El abogado penalista Rick Díaz, experto en temas de narcotráfico, calificó esta estrategia como "histórica" y parte de una presión sistemática.

"Esto es una guerra psicológica y económica. No se llevaron ese barco porque necesitamos el petróleo. Es para que la gente sepa que si estás con el régimen de Maduro, te vamos a lesionar por aquí, por allá, por arriba, por abajo", explicó Díaz en declaraciones al Informativo USA.

El especialista comparó la estrategia de la administración Trump con una "anaconda" que rodea progresivamente al régimen venezolano: "Está encirculando el entorno del señor Maduro. Lo está haciendo emocionalmente, económicamente, con sanciones, espiritualmente, militarmente".

Esta ofensiva marítima se suma a las recientes sanciones impuestas a tres sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro, quienes fueron reincorporados a la lista OFAC tras haber sido intercambiados durante el gobierno Biden por tres estadounidenses.

Díaz pronosticó que el régimen de Maduro enfrenta sus últimos meses: "Si este señor Maduro y Diosdado Cabello tuvieran dos dedos al frente, estarían negociando su salida y su sobrevivencia. Lo que le queda son días".

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Despliegue militar

Donald Trump

Caribe

Régimen venezolano

Régimen de Maduro



