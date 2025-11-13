NTN24
Jueves, 13 de noviembre de 2025
Gustavo Petro

Presidente Petro ordenó bombardeo contra un alto mando de las disidencias de las FARC en la frontera con Venezuela

noviembre 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto EFE
Petro afirmó que estos bombardeos no se pueden comparar con las acciones del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron este jueves un bombardeo contra un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el departamento de Arauca, ubicado en la frontera con Venezuela.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó en su cuenta de X que la operación ejecutada con la Policía Nacional fue autorizada directamente por el presidente Gustavo Petro.

El señor presidente autorizó un bombardeo de alta precisión para neutralizar la grave amenaza persiste contra la población civil”, señaló e indicó que el objetivo era uno de los “capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco” que comete atrocidades en la región.

Asimismo, el Ministerio de Defensa confirmó a CNN que se trata de alias “Antonio Medina”, cabecilla del cartel de alias “Mordisco”. La operación sigue en desarrollo y hasta el momento no se ha confirmado si alias “Antonio Medina” fue abatido durante el operativo de este jueves.

Según fuentes, se reporta hasta el momento la muerte de aproximadamente 20 integrantes de este grupo guerrillero.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, escribió en su cuenta de X que con esta acción ya “van 12 bombardeos ordenados por mí y exclusivamente por mí, guardando al máximo el respeto de derechos humanos” y que “asumirá el riesgo” si se confirma que en este ataque cayeron menores de edad.

No obstante, Petro reiteró que estos bombardeos no se pueden comparar con las acciones del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe “no estoy escribiendo la misma táctica que se usa en el Caribe, porque la del Caribe me parece injusta”.

Además, añadió que “las que estamos realizando al interior de Colombia surgen del derecho internacional humanitario y se respuesta al máximo”.

Este nuevo ataque se da apenas dos días después de que Petro anunciara una ofensiva militar en el departamento del Guaviare, también dirigida contra alias “Iván Mordisco”.

De acuerdo con el presidente, las operaciones buscan desmantelar “ejercicios privados del narcotráfico reincidentes en sus acciones mafiosas” y evitar que estos grupos armados crucen hacia territorio venezolano, enfatizando que “Venezuela no necesita más armas, sino diálogo”.

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Tragedia de Armero - Foto EFE
Tragedia

"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

