Trump anuncia que anula los decretos firmados a máquina por Joe Biden: "representan aproximadamente el 92% de ellos"

Donald Trump anunció este viernes que todos los documentos firmados por el sistema de autopen durante el mandato de Joe Biden fueron "cancelados".

Trump ha buscado con frecuencia generar indignación por el supuesto uso del sistema de autopen por parte de Biden para firmar indultos, órdenes ejecutivas y otros documentos, acusándolo de ser demasiado senil para gobernar mientras estuvo en el poder.

"Cualquier documento firmado por el soñoliento Joe Biden con el sistema de autopen, que representaba aproximadamente el 92% de ellos, queda por la presente cancelada y no tendrá más vigencia ni efecto", declaró Trump en redes sociales.

"Por la presente, cancelo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el corrupto Joe Biden, porque quienes operaron el sistema de autopen lo hicieron ilegalmente".

Presidentes anteriores han utilizado varios sistemas de firma automática, pero Trump ha afirmado que su uso durante el gobierno de Biden demuestra que el entonces presidente estaba mentalmente incapacitado y no tenía el control de la Casa Blanca.

Biden tenía 82 años cuando dejó el cargo, mientras que Trump tiene 79 y lo dejará en enero de 2029.

El comentarista jurídico conservador Ed Whelan afirmó en redes sociales que Trump tenía la libertad de revocar órdenes ejecutivas, independientemente de si Biden las había firmado personalmente.

"Pero no tiene la misma libertad con respecto a 'cualquier otra cosa' (por ejemplo, proyectos de ley promulgados por el Congreso, indultos) que Biden ordenó firmar mediante firma automática".

En 2005, el Departamento de Justicia declaró que el presidente no necesita firmar un proyecto de ley a mano y puede ordenar a un funcionario "que estampe su firma en dicho proyecto, por ejemplo, mediante firma automática".

En 2011, The New York Times informó que Barack Obama se había convertido en el primer presidente en firmar un proyecto de ley mediante firma automática durante su estancia en Europa. En ocasiones, todavía se envían copias impresas al presidente para su firma.

En sus últimos días en el cargo, Biden otorgó indultos a personas que Trump había criticado, incluyendo a su propio hijo, legisladores que lo investigaron, un general militar que lo había criticado y el principal experto en COVID-19 del país.