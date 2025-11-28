NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Estados Unidos

Trump anuncia que anula los decretos firmados a máquina por Joe Biden: "representan aproximadamente el 92% de ellos"

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Presidentes anteriores han utilizado varios sistemas de firma automática, pero Trump ha afirmado que su uso durante el gobierno de Biden demuestra que el entonces presidente no tenía el control de la Casa Blanca.

Donald Trump anunció este viernes que todos los documentos firmados por el sistema de autopen durante el mandato de Joe Biden fueron "cancelados".

Trump ha buscado con frecuencia generar indignación por el supuesto uso del sistema de autopen por parte de Biden para firmar indultos, órdenes ejecutivas y otros documentos, acusándolo de ser demasiado senil para gobernar mientras estuvo en el poder.

"Cualquier documento firmado por el soñoliento Joe Biden con el sistema de autopen, que representaba aproximadamente el 92% de ellos, queda por la presente cancelada y no tendrá más vigencia ni efecto", declaró Trump en redes sociales.

"Por la presente, cancelo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por el corrupto Joe Biden, porque quienes operaron el sistema de autopen lo hicieron ilegalmente".

o

Presidentes anteriores han utilizado varios sistemas de firma automática, pero Trump ha afirmado que su uso durante el gobierno de Biden demuestra que el entonces presidente estaba mentalmente incapacitado y no tenía el control de la Casa Blanca.

Biden tenía 82 años cuando dejó el cargo, mientras que Trump tiene 79 y lo dejará en enero de 2029.

El comentarista jurídico conservador Ed Whelan afirmó en redes sociales que Trump tenía la libertad de revocar órdenes ejecutivas, independientemente de si Biden las había firmado personalmente.

"Pero no tiene la misma libertad con respecto a 'cualquier otra cosa' (por ejemplo, proyectos de ley promulgados por el Congreso, indultos) que Biden ordenó firmar mediante firma automática".

En 2005, el Departamento de Justicia declaró que el presidente no necesita firmar un proyecto de ley a mano y puede ordenar a un funcionario "que estampe su firma en dicho proyecto, por ejemplo, mediante firma automática".

En 2011, The New York Times informó que Barack Obama se había convertido en el primer presidente en firmar un proyecto de ley mediante firma automática durante su estancia en Europa. En ocasiones, todavía se envían copias impresas al presidente para su firma.

En sus últimos días en el cargo, Biden otorgó indultos a personas que Trump había criticado, incluyendo a su propio hijo, legisladores que lo investigaron, un general militar que lo había criticado y el principal experto en COVID-19 del país.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Donald Trump

Joe Biden

Documentos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Este régimen por fin tiene miedo y está atemorizado": analista en seguridad tras anuncio de Trump de operaciones terrestres "muy pronto" contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista, ingreso del portaviones Gerald Ford al Caribe y una ventana al diálogo con el régimen: los estratégicos movimientos de Trump contra Maduro

Foto de referencia (EFE)
Elecciones en Honduras

¿Están en riesgo las elecciones en Honduras? Experto explica la crisis política que vive el país centroamericano

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Petróleo | Foto Canva
Petróleo en Venezuela

Régimen de Maduro presentó una extensión de 15 años para que empresas mixtas de Rusia mantengan el control de campos petroleros en Venezuela

Miss Universo - AFP
Escándalo

Escándalo en Miss Universo: acusan en México a uno de los dueños del certamen por tráfico de drogas y armas

Pelea entre jugadores de Lanus y la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

A los golpes terminó la clasificación de Lanus a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a la Universidad de Chile

Museo Pelé | Foto: AFP
Pelé

Un legado que busca ser heredado: padre de Neymar anuncia la compra de la marca de Pelé

Miss Universo | Foto: EFE
Miss Universo

Escándalo en Miss Universo: jurado renunció tras denunciar irregularidades en la elección de las 30 finalistas

Erling Haaland | Foto: EFE
Erling Haaland

Erling Haaland reveló la extraña motivación que tuvo por parte de un jugador italiano en la clasificación de Noruega: “Muchas gracias a él”

Jeannette Jara/ José Antonio Kast - Foto AFP
Elecciones en Chile

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre