Sábado, 14 de febrero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"En Venezuela la libertad se está administrando como un chantaje": Orlando Moreno, coordinador de Vente Venezuela, sobre excarcelaciones

febrero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, conversó sobre las nuevas excarcelaciones que se dieron en la madrugada de este sábado en la cárcel Zona 7 de Caracas.

Este sábado en horas de la madrugada se dieron nuevas excarcelaciones en medio de la huelga de hambre que hacen familiares de presos políticos en Venezuela.

Según lo informado por el presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen venezolano, Jorge Rodríguez, en el marco de la Ley de Aministía "17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento".

Para hablar sobre este tema, Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló sobre las excarcelaciones que: "el balance es de 18 presos que han salido de Zona 7, faltan muchos más. Pero lo que hay que entender es que en Venezuela la libertad se está administrando como un chantaje político".

o

"Detrás de cada número hay una tortura, un universo de crímenes de lesa humanidad", añadió Moreno, quien también aseguró que "la realidad es que día a día se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad”. “El régimen nos debe todavía a cientos de vidas que hoy se encuentran secuestradas".

Y afirmó que el balance es aterrador porque juntando todos los reportes de excarcelaciones: "faltan más de 644 personas por regresar a casa. El régimen quiere que nos conformemos con el 40% y no lo vamos a hacer".

El coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela también se refirió a la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez. "Para liberar a un inocente no se necesita una ley, se necesita voluntad política. Esa ley que discuten en esa Asamblea Nacional ilegítima es un retraso", afirmó.

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

"En Venezuela la libertad se está administrando como un chantaje": Orlando Moreno, coordinador de Vente Venezuela, sobre excarcelaciones

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

