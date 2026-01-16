NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Presos políticos en Venezuela

"Pude verificar que está con vida": hija de Edmundo González pudo ver a su esposo Rafael Tudares por primera vez tras más de un año preso por el régimen

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Mariana González, hija de Edmundo González y esposa de Rafael Tudares, preso político venezolano - Foto: EFE
Mariana González, hija de Edmundo González y esposa de Rafael Tudares, preso político venezolano - Foto: EFE
Rafael Tudares fue capturado por el régimen de Venezuela el 7 de enero de 2025 sin que su familia supiera información de su situación.

La hija del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, pudo ver este viernes a su esposo, Rafael Tudares, quien se encuentra como preso político del régimen de Venezuela tras ser capturado el 7 de enero de 2025.

Mariana González, hija de González, detalló de manera emotiva cómo se llevó a cabo el encuentro con su esposo y alertó que padece de algunos quebrantos de salud.

El encuentro tuvo una duración de 25 minutos en la cárcel de El Rodeo I, donde se encuentra detenido arbitrariamente Tudares.

o

Después de más de 1 año, 374 días, hoy 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo, Rafael Tudares Bracho, por aproximadamente 25 minutos. Nos vimos y pudimos charlar en esos escasos 25 minutos, divididos por un vidrio blindado”, contó Mariana González.

“Rafael está, como tantas veces he denunciado, en una grave situación de detención arbitraria. No obstante ello, pude verificar, finalmente, que está con vida, a Dios gracias. Ha resistido, a pesar de todo”, agregó.

González aseguró que observó “a Rafael bastante afectado física y emocionalmente” e hizo hincapié en que su esposo es inocente y no ha cometido delito alguno.

o

Con el corazón en la mano y lágrimas que todavía no puedo contener, pido que lo devuelvan a su casa. No lo solicito desde la política ni desde el conflicto: lo pido como esposa y madre, desde mi anhelo más auténtico por paz y libertad. Rafael necesita salir de la terrible situación a la que está siendo sometido. Basta ya de tanto ensañamiento contra él”, suplicó la hija del presidente legítimo de Venezuela.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones en Venezuela

Régimen de Maduro

Edmundo González

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos mucha esperanza de que se logre la liberación de mi papá, pero el drama que vivimos es saber cuándo": hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Actualidad

Ver más
El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: AFP
Zelenski

Estados Unidos sugiere conversaciones entre Rusia y Ucrania en Miami, según Zelenski

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

Bizarrap y J Balvin - Foto tomada de Intagram @bizarrap
J Balvin

Con unos tintes de vallenato: así suena la nueva canción de J Balvin y Bizarrap que sorprendió a sus propios seguidores

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: AFP
Zelenski

Estados Unidos sugiere conversaciones entre Rusia y Ucrania en Miami, según Zelenski

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado

Mark Ruffalo y Donald Trump | Foto: AFP
Actor

Mark Ruffalo se fue contra Donald Trump en los Globos de Oro y lo calificó como “el peor ser humano que existe”

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin se sincera sobre una supuesta enemistad con Bad Bunny: “su nombre es envidia”

Robo bancario en Alemania | Foto: EFE
Alemania

Alemania sufre uno de los mayores robos bancarios de los últimos años; las pérdidas podrían superar los 30 millones de euros

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre