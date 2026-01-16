"Pude verificar que está con vida": hija de Edmundo González pudo ver a su esposo Rafael Tudares por primera vez tras más de un año preso por el régimen

La hija del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, pudo ver este viernes a su esposo, Rafael Tudares, quien se encuentra como preso político del régimen de Venezuela tras ser capturado el 7 de enero de 2025.

Mariana González, hija de González, detalló de manera emotiva cómo se llevó a cabo el encuentro con su esposo y alertó que padece de algunos quebrantos de salud.

El encuentro tuvo una duración de 25 minutos en la cárcel de El Rodeo I, donde se encuentra detenido arbitrariamente Tudares.

“Después de más de 1 año, 374 días, hoy 16 de enero de 2026, pude ver a mi esposo, Rafael Tudares Bracho, por aproximadamente 25 minutos. Nos vimos y pudimos charlar en esos escasos 25 minutos, divididos por un vidrio blindado”, contó Mariana González.

“Rafael está, como tantas veces he denunciado, en una grave situación de detención arbitraria. No obstante ello, pude verificar, finalmente, que está con vida, a Dios gracias. Ha resistido, a pesar de todo”, agregó.

González aseguró que observó “a Rafael bastante afectado física y emocionalmente” e hizo hincapié en que su esposo es inocente y no ha cometido delito alguno.

“Con el corazón en la mano y lágrimas que todavía no puedo contener, pido que lo devuelvan a su casa. No lo solicito desde la política ni desde el conflicto: lo pido como esposa y madre, desde mi anhelo más auténtico por paz y libertad. Rafael necesita salir de la terrible situación a la que está siendo sometido. Basta ya de tanto ensañamiento contra él”, suplicó la hija del presidente legítimo de Venezuela.