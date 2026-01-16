NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Negociadores ucranianos viajan a Estados Unidos para discutir plan que busca poner fin a la guerra con Rusia

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: AFP
Ucrania busca obtener precisiones sobre qué garantías de seguridad recibirá el país como parte del plan que busca poner fin a la guerra.

Un equipo de negociadores ucranianos viajó a Estados Unidos con la intención de continuar las conversaciones sobre un plan ideado por la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia, informó este viernes el presidente Volodimir Zelenski.

Ucrania busca obtener precisiones sobre qué garantías de seguridad recibirá el país como parte del plan, y con las que Zelenski espera disuadir a Rusia de invadir de nuevo el territorio de esta exrepública soviética.

"Esperamos que haya más claridad tanto respecto a los documentos que ya hemos preparado eficazmente con la parte estadounidense, como con respecto a la respuesta de Rusia a todo el trabajo diplomático que se está llevando a cabo", dijo Zelenski.

El presidente ucraniano añadió que, si se llega a un acuerdo general, su país podría estampar su firma durante el Foro Económico Mundial, la próxima semana en Davos, Suiza.

"Si todo se finaliza, y si hay acuerdo por parte de Estados Unidos porque por nuestra parte, en principio, creo que hemos terminado, entonces firmar durante Davos será posible", apuntó.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha estado presionando a Ucrania para aceptar un plan para poner fin al conflicto.

Zelenski también admitió problemas con los sistemas de defensa aérea de Ucrania en un momento crítico de la guerra.

Algunos sistemas de defensa aérea suministrados por aliados occidentales se quedaron sin munición en medio de una oleada de ataques rusos que golpearon duramente la infraestructura energética del país, afirmó.

Kiev afirma que más de 15.000 trabajadores del sector energético se esmeran para restaurar rápidamente plantas y subestaciones eléctricas golpeadas en los últimos días por cientos de drones y misiles rusos, en medio de una fuerte ola de frío.

El presidente ucraniano ha pedido reiteradamente a sus aliados occidentales que ayuden a reforzar los sistemas de defensa aérea de Ucrania para proteger las infraestructuras civiles vitales del bombardeo ruso.

Tras casi cuatro años desde el inicio de la invasión rusa, las fuerzas de Moscú avanzan en forma constante a lo largo de la extensa línea del frente.

