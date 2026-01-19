La actriz Jennifer Lawrence relató que perdió un papel en una película por no ser lo suficientemente linda

La actriz de cine Jennifer Lawrence relató que perdió un papel en una película, según dijo, por su apariencia física. La estrella estadounidense aseguró que fue descartada del elenco de “Érase una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino de 2019.

Lawrence dijo en el podcast en vivo “Happy Sad Confused with Josh Horowitz” que no fue seleccionada debido a que la gente decía que “no era lo suficientemente guapa”.

“Tarantino te ha estado persiguiendo. Te quiere”, preguntó el anfitrión del espacio. A lo que la actriz respondió: “No sé nada de eso”.

Inmediatamente, Horowitz insistió: “Es cierto. (…) él dijo eso” (...) “En ‘Los Ocho más odiados’ el papel de Jennifer Jason Leigh fue escrito originalmente para ti, creo”.

“Lo rechacé, lo cual creo que fue un error”, intervino Lawrence.

Tal información fue confirmada por el mismo Tarantino durante una entrevista con Entertainment Weekly en 2015, en la que confesó ser un “gran fan de Jennifer Lawrence” y que la había contactado para interpretar a la fugitiva Daisy Domergue en dicha cinta de 2015, pero que Lawrence estaba muy ocupada con “toda (la) publicidad de las películas de ‘Los Juegos del Hambre’”.

Horowitz volvió a insistir a la actriz de la intención de Tarantino de trabajar con la actriz y dijo: “Y creo que en ‘Érase una vez… en Hollywood’ también, ¿no te quería?”.

“Bueno, sí que me quería y luego todos le dijeron: ‘No es lo suficientemente guapa para interpretar a Sharon Tate’, y luego no me quiso más”, comentó Lawrence.