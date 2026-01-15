Delcy Rodríguez asegura que hay una “mancha” en la relación con EE. UU. y dijo que si le tocara ir Washington “lo haría de pie, nunca arrestándome”

Después de la reunión de Donald Trump con María Corína Machado, la cabeza del régimen chavista, Delcy Rodríguez se pronunció y aseguró que si algún día le tocara ir a Washington iría de “pie y caminado”.

Rodríguez comenzó su discurso diciendo: “Por la patria y hacerlo con absoluta altura y responsabilidad histórica, no hay otro camino, y lo digo como estamos y deben saber, no es que la presidenta encargada tiene miedo porque esta amenazada, no, Venezuela está amenazada”.

“Yo les digo, si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada, lo haré con la bandera tricolor, lo haré con el gloria bravo pueblo marcando el ritmo de mi corazón”. “Será de pie, nunca reptándome, ni arrestándome”, sentenció.

Asimismo, dijo que reconoce que Estados Unidos es “muy poderoso” y que pese al “bloqueo”, tiene un nuevo plan para este año nuevo.

“Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal, hemos visto su expediente en la historia de la humanidad, sabemos y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica”, expresó Rodríguez.

Además, prosiguió diciendo que cree que hay “una mancha” en las relaciones de Venezuela y Estados Unidos. “Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja (…) secuestraron al presidente Maduro y la primera dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”.

Por otro lado, dijo que han extendido sus “manos y el chavismo donde ha tenido que rectificar, rectifica, pido lo mismo de la oposición venezolana, más cercana del extremismo o más democrática, pido lo mismo”.

Finalmente, se refirió a que parte de su discurso lo trabajó con Maduro, “tengo unos testigos de sección de que estuvimos trabajando juntos este discurso hasta 6 horas antes de su secuestro”.