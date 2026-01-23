NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
Manchester United

Manchester United alcanzó acuerdo con importante estudio para hacer una serie al estilo de 'The Crown'

enero 23, 2026
Por: Diana Pérez
Jugadores del Manchester United | Foto: EFE
Jugadores del Manchester United | Foto: EFE
Entre las historias que tendría para contar la serie, estaría la famosa tragedia de Múnich en 1958, cuando ocho futbolistas y otras 15 personas murieron tras un accidente aéreo que sufrió el club en ese entonces.

En los últimos años, el fútbol y el mundo del entretenimiento se han alineado para crear historias que lleguen a nuevas audiencias.

Esto es lo que busca repetir uno de los clubes más grandes de Inglaterra, el Manchester United, que tendrá su propia serie dramática al estilo 'The Crown'.

Según se ha conocido, el club inglés alcanzó un importante acuerdo con la productora 'Lionsgate', responsable de proyectos como 'Los juegos del hambre', 'Divergente', 'Crepúsculo' y 'Orange is the New black'.

Ahora el conglomerado de entretenimiento canadiense será el encargado de producir una serie narrada sobre la historia de 'Los diablos rojos' con un formato similar al de la popular y controversial serie 'The Crown'.

La serie contará la historia del club inglés e intentará dramatizar los cambios institucionales, los triunfos, derrotas y tragedias que han acompañado al equipo.

o

Según el medio The Athletic, este es un proyecto por el que el United recibirá millones de libras en caso de que la serie se produzca y venda.

Además, las futuras regalías de este ambicioso proyecto se repartirán entre el Manchester United y la productora Lionsgate.

De acuerdo con el medio, la idea es que la serie tenga un estilo dinástico para una plataforma de streaming, la cual aún no se conoce.

Entre las historias que tendría para contar la serie, estaría la famosa tragedia de Múnich en 1958, cuando ocho futbolistas y otras 15 personas murieron tras un accidente aéreo que sufrió el club en ese entonces.

El grave incidente se dio luego de que el United disputará la Copa de Europa contra Estrella Roja.

Se espera que también muestre la llegada del entrenador Sir Alex Ferguson, el encargado de poner fin a 26 años del equipo sin ganar títulos nacionales; además, de ser el encargado de que el United tuviera una era de dominio completo en Inglaterra.

Asimismo, se cree que se puede incluir el paso de varias leyendas del club como: Sir Bobby Charlton, David Beckham, Roy Kane, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo.

Temas relacionados:

Manchester United

The Crown

Fútbol inglés

Series

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Enzo Maresca junto a los jugadores del Chelsea Pedro Neto y Reece James | Foto: EFE
Chelsea

El Chelsea devela el motivo por el que despidió al técnico Enzo Maresca quien ganó en julio pasado el Mundial de Clubes

El tenista serbio Novak Djokovic en Roland Garros. (EFE)
Deportes

Este es el torneo que quiere jugar el tenista Novak Djokovic antes de su retiro: "La estrella que me guía"

Partido de la LVBP - Foto de referencia: EFE
LVBP

Se conoce el primer eliminado del Round Robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

María Corina Machado y Edmundo González exigen la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y alertan que sin ello "no puede haber transición"

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

María Corina Machado a su salida de la Casa Blanca este jueves 15 de enero - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado afirma que entregó la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump: "Un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad"

Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Estoy absolutamente seguro que Delcy Rodríguez lo entregó": exvicepresidente Francisco Santos sobre la captura de Maduro por parte de EE. UU.

Homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento - EFE
Colombia

El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Venezolanos en Chile / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Venezolanos en Chile se reúnen en las calles para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre