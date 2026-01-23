Manchester United alcanzó acuerdo con importante estudio para hacer una serie al estilo de 'The Crown'

En los últimos años, el fútbol y el mundo del entretenimiento se han alineado para crear historias que lleguen a nuevas audiencias.

Esto es lo que busca repetir uno de los clubes más grandes de Inglaterra, el Manchester United, que tendrá su propia serie dramática al estilo 'The Crown'.

Según se ha conocido, el club inglés alcanzó un importante acuerdo con la productora 'Lionsgate', responsable de proyectos como 'Los juegos del hambre', 'Divergente', 'Crepúsculo' y 'Orange is the New black'.

Ahora el conglomerado de entretenimiento canadiense será el encargado de producir una serie narrada sobre la historia de 'Los diablos rojos' con un formato similar al de la popular y controversial serie 'The Crown'.

La serie contará la historia del club inglés e intentará dramatizar los cambios institucionales, los triunfos, derrotas y tragedias que han acompañado al equipo.

Según el medio The Athletic, este es un proyecto por el que el United recibirá millones de libras en caso de que la serie se produzca y venda.

Además, las futuras regalías de este ambicioso proyecto se repartirán entre el Manchester United y la productora Lionsgate.

De acuerdo con el medio, la idea es que la serie tenga un estilo dinástico para una plataforma de streaming, la cual aún no se conoce.

Entre las historias que tendría para contar la serie, estaría la famosa tragedia de Múnich en 1958, cuando ocho futbolistas y otras 15 personas murieron tras un accidente aéreo que sufrió el club en ese entonces.

El grave incidente se dio luego de que el United disputará la Copa de Europa contra Estrella Roja.

Se espera que también muestre la llegada del entrenador Sir Alex Ferguson, el encargado de poner fin a 26 años del equipo sin ganar títulos nacionales; además, de ser el encargado de que el United tuviera una era de dominio completo en Inglaterra.

Asimismo, se cree que se puede incluir el paso de varias leyendas del club como: Sir Bobby Charlton, David Beckham, Roy Kane, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo.