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Sábado, 28 de marzo de 2026
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Tiger Woods

Tiger Woods liberado bajo fianza tras protagonizar accidente de tránsito y volcar su vehículo

marzo 28, 2026
Por: Miguel Pedreros
Programa: El Informativo
El famoso golfista ya ha protagonizado incidentes de tránsito en el pasado.

La madrugada de hoy, el famoso golfista Tiger Woods fue liberado bajo fianza después de verse involucrado en un nuevo accidente de tránsito en Jupiter Island, Florida.

Woods, quien no resultó herido en el accidente, fue detenido al negarse a realizar una prueba de orina. Los informes indican que el jugador de golf de 50 años intentó adelantar un camión de limpieza, pero al desviarse para evitar el impacto, rozó el remolque del vehículo, volcando su camioneta sobre el lado del conductor.

Sorprendentemente, Woods pudo salir del vehículo por su cuenta antes de ser arrestado por la policía que acudió al lugar del incidente.

De hecho, las autoridades realizaron varias pruebas en el lugar y en la cárcel del condado de Martin, y aunque los exámenes iniciales descartaron alcohol, según un experto de detención de drogas que lo evaluó, Woods presentaba signos de estar bajo otras sustancias.

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La decisión de negarse a la prueba de orina, sin embargo, causó su arresto por cargos de conducir bajo influencias, con daños a la propiedad.

Es importante mencionar, que no es la primera vez que Woods protagoniza una situación similar: en 2017, el deportista fue arrestado en Florida por conducción temeraria tras admitir su culpa ante las autoridades.

En el 2021, el golfista sufrió un grave accidente de automóvil en Los Ángeles, el cual le dejó varias fracturas en las piernas y tobillos, lo que revivió un mediático debate sobre su salud mental y físico.

Este reciente hecho, atrajo la atención de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayando la notoriedad del incidente.

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“Lo siento mucho, él tiene algunas dificultades. Hubo un accidente y eso es todo lo que sé, es un amigo muy cercano, una persona increíble, un hombre increíble, pero tiene algunas dificultades”, mencionó el mandatario a la prensa.

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