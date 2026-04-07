El colombiano Nelson Deossa está "borrado" en Betis y los rumores apuntan a que sería por tener un romance con la hija de la máxima leyenda del club

En las últimas apariciones del Betis, el colombiano Nelson Deossa no ha sido tenido en cuenta dejando al aire varias preguntas sobre su abrupta desaparición en el plantel del conjunto español.

Sin embargo, su borrón en el Betis podría deberse a líos amoroso tras ser vinculado con la hija de una las máximas leyendas del club español.

VEA TAMBIÉN Cuota colombiana y un agónico gol: Bayern Múnich derrotó al Real Madrid y el Sporting de Lisboa cayó en casa ante el Arsenal en juegos de ida de cuartos de final de la Champions League o

Tras su espectacular participación en el pasado Mundial de Clubes con Monterrey, Deossa se convirtió en una pieza fundamental para el entrenador Manuel Pellegrini, pero todo cambió recientemente cuando el colombiano dejó de ser tenido en cuenta al no disputar ni un solo minuto en los últimos cuatro partidos del equipo.

Según los medios españoles todo se debe a un lío amoroso en el que el colombiano está involucrado con la hija de la máxima leyenda del club, Joaquín Sánchez.

La prensa española apunta que el centrocampista de la 'Tricolor' está en una relación con Daniela Sánchez, hija de la máxima leyenda del Betis, algo que ha hecho que sea "borrado" del plantel.

Todo se da por las supuestas visitas del colombiano a clubes nocturnos en Sevilla tras las derrotas de los verdiblancos.

Por esta razón, Pellegrini ha preferido priorizar en sus filas a jugadores como Sofyan Amrabat, Marc Roca y Sergi Altimira sobre a Deossa.

Ante los fuertes rumores, una de las protagonistas ha decidió enviar mensajes en sus redes sociales que muchos han tomado como "respuesta" a toda la polémica.

Daniela Sánchez publicó en su cuenta de Instagram unas historias que han dado de qué hablar. La primera era foto suya en la playa con unos emoticones de bostezo.

Y la segunda historia era una imagen con la frase: "La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro".

Deossa no se quedó atrás y en sus redes compartió un video de la famosa serie "El Patrón del Mal" en la que se menciona la frase: "Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama".

VEA TAMBIÉN Se pierden el Mundial: dos atacantes clave de selecciones distintas sufren lesión en el tendón de Aquiles o

A todo esto, el futbolista cafetero le sumó otro mensaje en el que dice: "Cualquier cosa hablan ya", junto con un emoticón.

El centrocampista, de 26 años, ha jugado un total de 12 partidos de los 15 encuentros que el Betis ha disputado este 2026.

No obstante, en los últimos cuatro compromisos ante el Celta, Athletic Bilbao y Espanyol en LaLiga; y en la Europa League contra el Panathinaikos no ha tenido participación.