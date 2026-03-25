Experimentado entrenador que dirigió al Real Madrid ha sido diagnosticado con demencia: "En la memoria a corto plazo es donde lo estamos notando"

Uno de los históricos entrenadores que han pasado por el Real Madrid se encuentra atravesando un momento muy difícil.

El experimentado técnico galés John Benjamin Toshack padece demencia, según informó su hijo Cameron Toshack.

Durante una entrevista con el medio Daily Mail el hijo del exentrenador del conjunto merengue señaló que su padre tiene "días buenos y malos", pero que aún puede "recitar alineaciones completas de partidos que disputó y dirigió hace décadas".

Sin embargo, contó que el diagnóstico de demencia "es terrible", porque es "en la memoria a corto plazo en donde lo estamos notando".

"Hablo con él casi todos los días y, si charlamos por la tarde, puede que no recuerde que también hablamos por la mañana", agregó.

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Cameron también hizo énfasis en que su demencia no se nota tanto cuando habla sobre sus días como futbolista y entrenador.

"Pero si le pregunto por los días en el Liverpool, o en la Real Sociedad o en el Madrid, los detalles son increíbles. El otro día me estaba contando un partido del Real Madrid contra el Milan de Arrigo Sacchi y exactamente cómo ajustó su centro del campo para frenar a Marco van Basten", puntualizó.

Toshack hijo añadió: "el partido podría haber sido ayer, así de nítido tenía el recuerdo".

Figura del Liverpool y del fútbol galés, Toshack marcó cerca de 100 goles y ganó múltiples títulos en Anfield, donde formó una letal dupla de ataque con Kevin Keegan en la década de 1970, y disputó 40 partidos internacionales con Gales.

Entre los equipos que dirigió durante su larga carrera como entrenador destacan la Real Sociedad, el Real Madrid y la selección de su país.

Toshack ganó la Copa del Rey de 1987 en una de sus tres etapas en la Real Sociedad y dirigió dos veces al Real Madrid, con el que conquistó la Liga en 1990.

También entrenó en Francia, Turquía, Marruecos, Azerbaiyán e Italia, y completó dos etapas como seleccionador de Gales.