El golazo de tiro libre de 'la araña' Julián Álvarez en el Camp Nou que podría costarle la clasificación al Barcelona a semis de Champions

El Atlético de Madrid se encuentra muy cerca de alcanzar las semifinales de un torneo que aún no ha logrado conquistar: la UEFA Champions League.

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A pesar de haber disputado dos finales bajo la dirección de Diego Simeone, en 2014 y 2016, ambas perdidas frente al Real Madrid, esta véz el conjunto 'colchonero' busca alzar la 'orejona'.

Este miércoles 8 de abril, el cuadro de la capital de España visitó al FC Barcelona en el Camp Nou.

El momento crítico para los catalanes llegó justo antes del descanso, cuando Pau Cubarsí fue expulsado al minuto 44 tras cometer una falta sobre Giuliano Simeone en el límite del área.

Inicialmente sancionada con tarjeta amarilla, la jugada fue revisada por el VAR, que determinó la expulsión.

El golazo de 'la araña':

A partir de esa infracción, Julián Álvarez ejecutó el tiro libre desde la frontal y colocó el balón en la escuadra izquierda del arco defendido por Joan García, marcando el 1-0 al minuto 45.

El delantero argentino, que previamente ya había generado peligro, sumó así su noveno gol en la presente edición de la UCL.

En la segunda mitad, aunque el empate parecía más cercano que una ampliación de la ventaja, el italiano Matteo Ruggeri envió un centro al área que fue aprovechado por el noruego Alexander Sorloth, quien acababa de ingresar al campo, para firmar el 2-0 en el minuto 70 tras sustituir a Ademola Lookman.

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Estas dos dianas comprometen el futuro del Barcelona en Champions, ya que podría costarle la clasificación a la fase semifinal.

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se jugará el martes 14 de abril a las 21:00 horas (horario CET). El choque tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Madrid.