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Jueves, 09 de abril de 2026
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América Latina

País de Latinoamérica declara como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán | Foto AFP
Comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán | Foto AFP
“Estas cuatro organizaciones comportan riesgos a la seguridad internacional”, sentenció el Gobierno.

Después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una operación militar contra el régimen de Irán para acabar con su programa nuclear desde el 28 de febrero, el país de Costa Rica anuncio esta semana que declara a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, a Hezbolá, Hamás y a Ansarallah yemení como organizaciones terroristas.

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La decisión fue anunciada por el mismo presidente, Rodrigo Chaves, junto a su ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, durante la conferencia de prensa semanal del mandatario.

“El resto del mundo vea como Costa Rica trata de blindarse no solo en los económico, sino del terrorismo y las consecuencias tan nefastas que podría tener si estos grupos comienzan a operar fuera de los teatros donde suelen operar”, declaró el presidente costarricense.

A su vez, el ministro de Seguridad, Zamora explicó que esta categorización son el resultado de “trabajos de cooperación internacional con contrapartes de inteligencia”.

Anunció que desde ahora Costa Rica va a reforzar sus medidas de seguridad para frenar el ingreso a personas relacionadas con esas organizaciones.

Estas cuatro organizaciones comportan riesgos a la seguridad internacional y Costa Rica se está adelantando para que nuestras barreras de seguridad en frontera y a través de los sistemas migratorios protejan al país”, informó Zamora.

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Finalmente, en sus declaraciones señalaron que esta decisión será comunicada a la comunidad internacional para fortalecer medidas conjuntas de prevención y cooperación.

No obstante, cabe resaltar que Costa Rica no es el primer país de la región latinoamericana en adoptar esta medida, ya que recientemente, el Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, declararon a la Guardia Revolucionaria como “organización terrorista”, como también lo hizo el Gobierno de Paraguay en 2025.

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