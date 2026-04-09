Colombia ante Venezuela, el duelo más atractivo de la reanudación de la Liga de Naciones femenina que dará dos cupos directos al Mundial

La Liga de Naciones femenina se reanudará este viernes en el 2026 con cuatro juegos por la disputa de dos cupos directos al Mundial de 2027 que se jugará en Brasil.

El juego más atractivo de la quinta jornada lo protagonizarán las selecciones de Colombia y Venezuela que se medirán en la ciudad de Cali con el objetivo de seguir sumando puntos en la tabla general de clasificación.

El encuentro entre los combinados de Colombia y Venezuela se disputará este viernes 10 de abril en el estadio Pascual Guerrero de Cali a las 8 p. m. (hora local).

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Cabe resaltar que Venezuela lidera la tabla general con 8 puntos en cuatro juegos y se mantiene invicta hasta el momento. Venezuela nunca ha accedido a un Mundial femenino de mayores.

Entretanto, la Tricolor se ubica cuarta con un punto menos, es decir, siete alcanzados en tres jornadas disputadas.

Sin la Canarinha, ya clasificada en condición de anfitriona, los nueve combinados sudamericanos enfrentarán un calendario apretado con partidos el 10, 14 y 18 de abril.

Al término de la cita de este mes, Venezuela, Argentina, Chile y Colombia podrían asegurar uno de los dos boletos directos para el primer Mundial femenino que se jugará en Latinoamérica. El torneo entregará, además, dos pases para la repesca.

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La quinta jornada la completarán Argentina ante Chile, Perú contra Uruguay y Ecuador enfrentando a Paraguay.

La sexta jornada se disputará el próximo martes 14 de abril, mientras la siguiente tendrá lugar el sábado 18 de abril. Para ese entonces, alguna de las selecciones podría conseguir el anhelado cupo directo a la cita orbital de Brasil.