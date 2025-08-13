NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

EN VIVO Funeral de Miguel Uribe Turbay: Colombia dice adiós al senador y precandidato presidencial asesinado

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
El féretro con el cuerpo del senador y precandidato presidencial asesinado será trasladado al Cementerio Central de Bogotá este miércoles 13 de agosto.

01:30 p.m.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, envía contundente mensaje durante misa exequial del senador.

"Hoy las ideas de Miguel están más vigentes que nunca", afirmó.

01:19 p.m.

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, comparte conmovedor mensaje durante la misa exequial del senador: "Honraré la memoria de tu hijo"

12:15 p.m.

Féretro de Miguel Uribe Turbay ingresa a la Catedral Primada de Bogotá e inicia la misa de las honras fúnebres.

11:45 a.m.

Inicia el traslado del féretro de Miguel Uribe Turbay hacia la Catedral Primada de Bogotá para una ceremonia religiosa.

11:27 a.m.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, habla en el Congreso.

11:20 a.m.

El mensaje del expresidente Álvaro Uribe leído por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, en los actos fúnebres de Miguel Uribe Turbay en el Congreso colombiano.

"Esclarecer la autoría intelectual de este crimen es una necesidad que no nos devolverá a Miguel, pero ayudará a aterrar al delincuente. Este magnicidio no puede quedar simplemente con los autores materiales", indica el texto.

Vea la nota aquí

11:10 a.m.

Presidentes del Senado y Cámara de Representantes, entregaron la moción de duelo del Congreso a la esposa de Miguel Uribe.

11:00 a.m.

"Duele en el alma que en Colombia esas luces como Miguel Uribe se apaguen en plena primavera": Lidio García, presidente del Senado, durante homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia.

10:50 a.m.

Frente a congresistas, expresidentes y familiares que despiden a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República, el presidente del Senado, Lidio García, inicia su discurso.

10:45 a.m.

En este momento, en la Cámara Ardiente del Capitolio Nacional, se lleva a cabo un minuto de silencio en memoria al senador Miguel Uribe Turbay.

10:40 a.m.

Inicia acto protocolario en el Congreso de Colombia para despedir a Miguel Uribe Turbay.

10:30 a.m.

El cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, se pronunció sobre la ceremonia religiosa para Miguel Uribe Turbay en la Catedral Primada: "es un momento muy especial para que nos unamos con la familia del senador y con tantas familias que sufren a raíz de la violencia, este no es un momento para el odio".

10:00 a.m.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Gobierno no asistirán a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.

9:50 a.m.

La familia del senador ingresó al Salón Elíptico del Congreso de Bogotá donde será despedido Miguel Uribe Turbay.

8:30 a.m.

Tras dos jornadas de homenajes en el Salón Elíptico del Congreso, este miércoles se oficiará la misa de exequias en la Catedral Primada de Colombia.

8:00 a.m.

Minutos antes de los actos fúnebres para despedir a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial que murió tras un atentado en Bogotá, su esposa María Claudia Tarazona compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

"Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí", indicó.

