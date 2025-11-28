NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Ciudad colombiana aparece por encima de Frankfurt, Manchester y Washington en ranking de mejores ciudades del mundo

noviembre 28, 2025
Por: Luis Cifuentes
Bogotá - Foto de referencia: EFE
Bogotá - Foto de referencia: EFE
Para sorpresa de muchos, la ciudad colombiana le ganó en un reconocido ranking a importantes ciudades de Europa y Estados Unidos.

El turismo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años gracias al abaratamiento del transporte aéreo. Es así como se ha vuelto común que viajeros territorialmente muy lejanos puedan visitar destinos que anteriormente eran menos accesibles para las grandes masas.

Es por eso que en los últimos años se han popularizado los rankings enfocados en el turismo y que se actualizan anualmente para elegir a los mejores países, mejores playas, mejores destinos, entre otros, a nivel mundial.

Recientemente, una prestigiosa revista elaboró el ranking de las mejores ciudades del mundo y ubicó a una ciudad colombiana por encima de reconocidas ciudades europeas y estadounidenses.

o

El sitio especializado en turismo World Best Cities destacó a Bogotá, la capital colombiana, entre las 100 mejores del mundo, destacando su vida nocturna y la oferta cultural.

La capital colombiana se ubicó en un privilegiado puesto 51, entre 100, superando incluso a ciudades como Frankfurt y Manchester, en Europa, y Houston, Orlando, Seattle y Washington, en Estados Unidos.

El portal destacó la vida nocturna de la capital colombiana, al tiempo que sacó a relucir la ciclovía que disfrutan millones de capitalinos los días domingos y festivos.

La fama de Bogotá de salir de noche se está internacionalizando, con locales nocturnos —desde la Zona T hasta el circuito de megaclubs de Chapinero— que le han valido el puesto número 8 en Vida Nocturna. La actividad ininterrumpida también le ha valido el puesto número 25 en Teatros y Conciertos, liderado por el vibrante Movistar Arena”, indicó el portal.

La capital colombiana también sumó puntos por atractivas opciones para el entretenimiento de las familias, como lo es la ciclovía.

o

La luz del día atrae a las familias a parques y bicicletas todos los domingos para la Ciclovía, cuando 120 kilómetros de vías principales se cierran al tráfico y se abren a actividades inclusivas, lo que respalda el puesto 27 en Atracciones para Familias”, señaló.

A su vez, Bogotá resaltó por su oferta comercial minorista, sus zonas verdes y ser la puerta de entrada para casi 7 millones de turistas anualmente.

