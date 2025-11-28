NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Donald Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que ha ordenado ampliar la flota de rompehielos para hacerle frente a Rusia

noviembre 28, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Foto de referencia a los rompehielos | Canva
Trump admite que Rusia tiene mucho más rompehielos que Estados Unidos, y tachó el acontecimiento como “ridículo”.

En medio de una transmisión realizada por la Casa Blanca este jueves, Donald Trump declaró que su país está muy por detrás de Rusia en cuanto al número de rompehielos.

El mandatario estadounidense comentó: “Pedimos mucho y también estamos pidiendo rompehielos (…) tenemos 11 de ellos en construcción en este momento”.

Asimismo, enfatizo la cantidad de rompehielos que ahora mismo hay en el país “no teníamos ninguno. Solo tenemos uno en el país. Rusia tiene 48, y nosotros tenemos uno, es ridículo. Así que los estamos construyendo en colaboración con Finlandia y otros socios”.

Concluyendo que ellos obtendrán “los mejores rompehielos del mundo, los mejores de la gama”.

Cabe recordar, que Trump se había reunido en el mes de octubre con el homólogo finlandés, Alexander Stubb, donde aseguró que cuatro de los rompehielos se construirán en Finlandia y siete en Estados Unidos.

Adicionalmente, en ese encuentro aseguró que le esta enseñando “sobre el negocio de los rompehielos (…) hemos logrado un precio bastante bueno” agregó en aquel encuentro el presidente.

Por otra parte, antes de la reunión Stubb expresó: “estoy orgulloso de que el conocimiento ártico finlandés sea reconocido y valorado. Esta cooperación es beneficiosa para ambos países. Este acuerdo no habría sido posible sin el presidente Trump”, escribió Stubb en una publicación de la red social X.

¿Por qué son importante los rompehielos?

Según la información de Swissinfo.ch, el Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del mundo, “lo que abre nuevas perspectivas para el transporte marítimo y la exploración de petróleo, gas y minerales”, explicó el medio.

En ese contexto, Moscú ha reforzado su presencia militar en la región ártica reabriendo y modernizando varias bases y aeródromos abandonados desde el fin de la era soviética.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Nicolás Maduro/ Pete Hegseth - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Capitán de navío retirado asegura que Maduro "es un blanco válido" para el Departamento de Guerra de EE. UU.

Foto de referencia (AFP)
Régimen venezolano

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

