El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que ha ordenado ampliar la flota de rompehielos para hacerle frente a Rusia

En medio de una transmisión realizada por la Casa Blanca este jueves, Donald Trump declaró que su país está muy por detrás de Rusia en cuanto al número de rompehielos.

El mandatario estadounidense comentó: “Pedimos mucho y también estamos pidiendo rompehielos (…) tenemos 11 de ellos en construcción en este momento”.

Asimismo, enfatizo la cantidad de rompehielos que ahora mismo hay en el país “no teníamos ninguno. Solo tenemos uno en el país. Rusia tiene 48, y nosotros tenemos uno, es ridículo. Así que los estamos construyendo en colaboración con Finlandia y otros socios”.

Concluyendo que ellos obtendrán “los mejores rompehielos del mundo, los mejores de la gama”.

Cabe recordar, que Trump se había reunido en el mes de octubre con el homólogo finlandés, Alexander Stubb, donde aseguró que cuatro de los rompehielos se construirán en Finlandia y siete en Estados Unidos.

Adicionalmente, en ese encuentro aseguró que le esta enseñando “sobre el negocio de los rompehielos (…) hemos logrado un precio bastante bueno” agregó en aquel encuentro el presidente.

Por otra parte, antes de la reunión Stubb expresó: “estoy orgulloso de que el conocimiento ártico finlandés sea reconocido y valorado. Esta cooperación es beneficiosa para ambos países. Este acuerdo no habría sido posible sin el presidente Trump”, escribió Stubb en una publicación de la red social X.

¿Por qué son importante los rompehielos?

Según la información de Swissinfo.ch, el Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del mundo, “lo que abre nuevas perspectivas para el transporte marítimo y la exploración de petróleo, gas y minerales”, explicó el medio.

En ese contexto, Moscú ha reforzado su presencia militar en la región ártica reabriendo y modernizando varias bases y aeródromos abandonados desde el fin de la era soviética.