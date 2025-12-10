En vivo: hija de María Corina Machado recibe a nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo

10:30 AM

La congresista estadunidense María Elvira Salazar aseguró tras la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz que "María Corina ya está de camino" a Oslo.

"María Corina Machado debería haber estado aquí para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero la dictadura de Maduro intentó impedir su viaje y causó graves retrasos en la seguridad. Su hija aceptó el premio con valentía y dignidad. María Corina ya está de camino y es un honor para mí agradecerle en nombre de las decenas de miles de venezolanos que represento en Miami y que siguen luchando por una Venezuela libre", dijo.

10:00 AM

El diario estadounidense The Wall Street Journal señaló que la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, "salió del país el martes en un bote y viajó a la isla caribeña de Curazao". Además, precisó que fue un "viaje secreto que sus aliados trabajaron para mantener en privado" con el fin de proteger su seguridad.

Machado, ganadora del Nobel de Paz 2025, estuvo ausente esté miércoles 10 de noviembre en la ceremonia de entrega del galardón en Oslo, aunque se espera que llegue pronto a la capital noruega.

9:45 AM

Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha, destacó el discurso de Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, quien arremetió contra en el régimen de Maduro.

"Cuando escuché sin traductor al presidente del Nobel, parecía un venezolano más, parecía que había vivido nuestra tragedia y la comprendió y la dimensionó a unos niveles pocas veces vistos", comentó.

9:30 AM

La hermana de María Corina Machado, Clara Machado, dialogó con NTN24 tras finalizar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz a su familiar en Oslo.

Según dijo, Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado que recibió el galardón, encarnó cada una de las palabras de su madre en el discurso de aceptación.

"Encarnó cada una de las palabras, las vivió, las sintió por todos los venezolanos y creo que es un momento de muchísimo orgullo", dijo.

9:00 AM

El Comité del Nobel divulgó la imagen oficial del diploma que recibió María Corina Machado con motivo del Premio Nobel de la Paz de este año, el cual fue entregado a la hija de la líder de la democracia de Venezuela en Oslo.

8:30 AM

La familia real de Noruega saludó a Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, luego de recibir el Premio Nobel de Paz 2025 a nombre de su madre en Oslo.

8:15 AM

Una gran ovación se sintió en el Ayuntamiento de Oslo cuando Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, finalizó el discurso de aceptación del Premio Nobel de Paz a nombre de su madre.

"Lo que los venezolanos podemos ofrecer al mundo es la lección forjada en este largo y difícil camino: que para tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", dijo la hija de Machado.

8:00 AM

En el discurso a nombre María Corina Machado en Oslo, Ana Corina Sosa expresó "enorme gratitud".

La hija de la líder de la democracia en Venezuela recibió a nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025. "La democracia sí es esencial para la paz", dijo.

7:45 AM

En el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, la hija de la líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, recibió en representación de su madre la medalla y el diploma que representa el Premio Nobel de la Paz.

Allí, Ana Corina Sosa profirió un discurso de aceptación a nombre de Machado en el que aseguró que la líder venezolana estará en Oslo y regresará "muy pronto" a su tierra.

"Ella desea vivir en una Venezuela libre y jamás renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, y yo también, que regresará a Venezuela muy pronto", dijo Ana Corina Sosa Machado.

7:30 AM

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, profirió un extenso discurso ante los asistentes a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Paz a la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, y arremetió contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Maduro debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", exclamó.

7:20 AM

En su discurso de apertura de la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, expuso las atrocidades del régimen de Nicolás Maduro. "Venezuela no está sola".

7:00 AM

Comenzó la ceremonia oficial del la entrega del Premio Nobel de Paz en Oslo. El Cantante venezolano Danny Ocean interpretó "Alma Llanera".

6:30 AM

La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, confirma para este jueves 11 de diciembre reunión con María Corina Machado y rueda de prensa conjunta desde su despacho.

6:00 AM

El Comité del Nobel aseguró que habló vía telefónica con María Corina Machado justo antes de que abordara el vuelo a Oslo, Noruega.

La líder de la democracia en Venezuela espera asistir a las diversas actividades de los próximos días, pero no a la ceremonia del Premio de la Paz, por lo que su hija la representará.

5:30 AM

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, dijo este miércoles que se encontraba camino a Oslo, el día en que se realizará la ceremonia de entrega de premios.

"Estaré en Oslo, estoy en camino a Oslo ahora mismo", dijo la ganadora del Nobel de Paz al líder del comité Nobel, Joergen Watne Frydnes, a través de una grabación de audio publicada por el Instituto Nobel Noruego mediante YouTube.

5:00 AM

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, asistió al evento "Save The Children" al que estaba previsto que asistiera su madre previo a la estrega del Premio del Nobel de Paz en Oslo.

4:30 AM

El Instituto Nobel le confirmó a la agencia de noticias AFP que María Corina Machado debería llegar este miércoles 10 de diciembre por la noche a Oslo o el jueves.

"Se espera que llegue entre esta tarde y mañana por la mañana", declaró a la AFP el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, justo antes de la ceremonia.

4:00 AM

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, será la encargada de recibir el galardón a nombre de su madre en Oslo. La líder de la democracia venezolana viajará a la capital de Noruega, pero "no podrá llegar a la ceremonia" ni al resto de actos previstos este miércoles.

3:30 AM

Los opositores Pedro Mario Burelli, Pedro Urruchurtu y Félix Maradiaga hablaron desde Oslo sobre el significado que tiene para Venezuela el Premio Nobel de Paz que recibe este miércoles la líder democrática María Corina Machado.

3:00 AM

El Instituto Nobel informó que la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, está "a salvo" y viajará a Oslo, pero "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles.