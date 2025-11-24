NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

“Las mujeres ahora están siendo detenidas por ser familiar de un preso político”: activista venezolana Sairam Rivas

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La activista venezolana afirmó que están organizando una manifestación para este 25 de noviembre bajo la consigna “Ellas no están solas” para exigir la libertad de las presas políticas en el país.

Durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la atención se centra en las presas políticas en Venezuela.

Son más 182 mujeres las que han sido detenidas de manera arbitraria y por motivos políticos, algo que preocupa a los activistas en el país.

Para hablar sobre este tema, Sairam Rivas, pareja del preso político Jesús Armas e integrante del Comité para la Libertad de Presos Políticos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

La invitada detalló que, “de las 182 mujeres que están detenidas, tenemos tres extranjeras, 10 mujeres de doble nacionalidad y 169 mujeres venezolanas presas políticas”.

“En este momento la mayoría de las mujeres venezolanas presas políticas han sido en una muy buena parte detenidas en este contexto postelectoral”, añadió.

Rivas explicó que “tenemos algo alarmante que han empezado a desarrollar como un nuevo patrón de persecución y que evidencia el fascismo en el cual estamos y es el de mujeres que ahora están detenidas por ser familiar de un preso político”.

La activista venezolana afirmó que están organizando una manifestación para este 25 de noviembre bajo la consigna “Ellas no están solas” para exigir la libertad de las presas políticas en el país.

