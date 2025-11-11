NTN24
Martes, 11 de noviembre de 2025
Martes, 11 de noviembre de 2025
Lamine Yamal desconvocado por la selección de España - Foto: AFP
Lamine Yamal desconvocado por la selección de España - Foto: AFP
Lamine Yamal

Lamine Yamal fue desconvocado de la selección de España: hay molestia por parte de RFEF con el Barcelona

noviembre 11, 2025
Por: Natalya Baquero González
El futbolista habría sido sometido a una radiofrecuencia por parte del departamento médico de su club sin previa notificación a la Federación Española de Fútbol.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Mediante un comunicado, la Real Federación Española de Fútbol dio a conocer que el joven jugador, Lamine Yamal, fue desconvocado para los juegos del mes de noviembre por las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026, en una jornada en la que la selección de España enfrentará a sus similares de Georgia y Turquía.

Esta decisión, según el ente regulador de balompié español, se debe a un procedimiento médico al que fue sometido Yamal por parte del departamento médico de su club, el Barcelona, para el tratamiento de una lesión de pubalgia.

Este proceso médico ha generado molestia por parte de la RFEF. Esto debido a que el conjunto azulgrana no emitió una comunicación previa de este procedimiento.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, indicó la Federación Española de Fútbol.

Teniendo en cuenta el proceso de “radiofrecuencia” al que fue sometido Lamine Yamal y los días de reposo que debe tener, el máximo ente del fútbol español tomó la decisión de “liberar al deportista de la presente convocatoria”, esto con la finalidad de que prevalezca “la salud, seguridad y bienestar del jugador”.

De esta manera, el joven delantero quedó desafectado de la convocatoria de la selección de España, y se pierde los juegos ante Georgia y Turquía, previstos para el 15 y 18 de noviembre.

o

Estos dos encuentros son válidos por la última doble fecha FIFA del 2025. En los que La Roja buscará asegurar su cupo a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026.

Temas relacionados:

Lamine Yamal

RFEF

Eliminatorias mundialistas

Selección de España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuál es el cártel más poderoso del mundo? Así dominan el tráfico de fentanilo en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nada es improvisado a niveles de la Casa Blanca": analistas sobre polémica por imagen de Petro y Maduro vestidos de presos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hay una similitud, pero no va a ser igual": explican funcionamiento de cárcel ecuatoriana, muy parecida a la de Bukele, que fue inaugurada por Noboa

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Casa Blanca
Gustavo Petro

"Si usted colabora o pertenece a un cartel de la droga, se convierte en un objetivo para EE.UU.": analistas sobre polémica por foto de Petro y Maduro vestidos de presos

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

"El presidente Petro tomó partido por el eje del mal": exministro Diego Molano sobre crisis entre Estados Unidos y Colombia

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

El despliegue busca "crear un ambiente de miedo tanto a Maduro como a toda su camarilla y a Petro”: excoronel sobre operaciones de EE. UU. en aguas internacionales

Líder opositor cubano José Daniel Ferrer | Foto: EFE
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer lanza advertencia sobre Gustavo Petro y alerta a Colombia sobre el heredero de su proyecto político

Más de Deportes

Ver más
Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

Futuro incierto para James Rodríguez en el Club León - Foto: EFE
James Rodríguez

El futuro del futbolista colombiano James Rodríguez en el Club León de México sigue siendo incierto

Carlos "Pibe" Valderrama - EFE
Mundial Sub 20

El lamento de ‘El Pibe’ Valderrama tras la eliminación de Colombia en el Mundial Sub-20: "Aquí estoy"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Keiko Fujimori, candidata presidencial peruana
Keiko Fujimori

“La ventaja del fujimorismo es que tiene un bolsón de votos fieles”: analista sobre la cuarta aspiración de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú

Colombia ante Ecuador en Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto: EFE
Ranking FIFA

Selección sudamericana ascendería en el ranking FIFA tras amistosos y sueña con ser parte de bombo privilegiado para el sorteo del Mundial 2026

Foto de referencia (Canva)
Fútbol

Temperatura de -10 °C y el campo cubierto de nieve: las impresionantes imágenes de la final de una liga de fútbol del continente americano

Imagen dese el espacio del huracán Melissa - Foto AFP
Huracán Melissa

Así se ve desde el espacio el poderoso huracán Melissa, de la máxima categoría, avanzando por el Caribe y a punto de golpear Jamaica

El presidente Petro y Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"Solo vivo de mi sueldo y sus movimientos bancarios están claramente definidos": Petro responde a declaración de Leopoldo López

Gustavo Petro | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Es el dinero corrupto y sucio de Venezuela el que ha financiado la campaña de Petro": Marshall Billingslea, ex subsecretario del Departamento del Tesoro

Gato negro | Foto referencia: Canva
España

Ciudad española prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para prevenir que sean utilizados para rituales siniestros o malos usos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre