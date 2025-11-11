Lamine Yamal fue desconvocado de la selección de España: hay molestia por parte de RFEF con el Barcelona

Mediante un comunicado, la Real Federación Española de Fútbol dio a conocer que el joven jugador, Lamine Yamal, fue desconvocado para los juegos del mes de noviembre por las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026, en una jornada en la que la selección de España enfrentará a sus similares de Georgia y Turquía.

Esta decisión, según el ente regulador de balompié español, se debe a un procedimiento médico al que fue sometido Yamal por parte del departamento médico de su club, el Barcelona, para el tratamiento de una lesión de pubalgia.

Este proceso médico ha generado molestia por parte de la RFEF. Esto debido a que el conjunto azulgrana no emitió una comunicación previa de este procedimiento.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, indicó la Federación Española de Fútbol.

Teniendo en cuenta el proceso de “radiofrecuencia” al que fue sometido Lamine Yamal y los días de reposo que debe tener, el máximo ente del fútbol español tomó la decisión de “liberar al deportista de la presente convocatoria”, esto con la finalidad de que prevalezca “la salud, seguridad y bienestar del jugador”.

De esta manera, el joven delantero quedó desafectado de la convocatoria de la selección de España, y se pierde los juegos ante Georgia y Turquía, previstos para el 15 y 18 de noviembre.

VEA TAMBIÉN El Barcelona entre los clubes europeos que le estarían siguiendo los pasos a un jugador de la selección Colombia o

Estos dos encuentros son válidos por la última doble fecha FIFA del 2025. En los que La Roja buscará asegurar su cupo a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México en 2026.