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Lunes, 13 de abril de 2026
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Portaviones

Enorme y moderno portaviones de Estados Unidos se dirige al norte de Sudamérica: ¿Qué hará?

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Alejandro Corbacho, experto en seguridad internacional, explicó qué hay detrás del despliegue de este poderoso portaviones en aguas de Sudamérica.

El portaviones USS Nimitz, una de las bases aéreas flotantes más grandes del mundo, navega actualmente por aguas latinoamericanas en lo que podría ser su última misión operativa.

El buque de Estados Unidos visitará cuatro países y realizará encuentros militares con diez naciones de la región, según comunicó del Comando Sur de Estados Unidos.

Esta presencia militar llega tras casi tres meses de la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y en medio de crecientes tensiones entre Washington y el régimen de La Habana.

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El USS Nimitz posee dimensiones extraordinarias: 332 metros de longitud (equivalente a más de tres canchas de fútbol), desplazamiento de 87.900 toneladas, propulsión mediante dos reactores nucleares que le permiten alcanzar 55 kilómetros por hora sin reabastecimiento, capacidad para transportar 65 o más aviones de combate, y una tripulación de hasta 5.000 personas.

"Estos ejercicios navales tienen por objetivo mejorar lo que ellos denominan la interoperabilidad y también es importante respecto de combatir al narcotráfico", explicó Alejandro Corbacho, experto en seguridad internacional, en Del Salto al Dato.

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"Estos ejercicios son actos de diplomacia naval", subrayó.

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