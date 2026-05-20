Con James Rodríguez a la cabeza, la Selección Colombia inicia su concentración de cara al Mundial 2026: estos son los jugadores que adelantan trabajos en Medellín

A la ciudad de Medellín ya han hecho arribo grandes figuras de la Selección Colombia, citadas para el campamento de preparación que adelanta el combinado nacional, de cara a lo que será su participación en la Copa del Mundo 2026.

De los 55 jugadores preseleccionados por Néstor Lorenzo, cinco de ellos ya adelantan trabajos de entrenamiento bajo las órdenes del entrenador y el cuerpo técnico.

Dentro de las grandes figuras que ya se encuentran a disposición de Lorenzo, están el referente y capitán de la selección, James Rodríguez, uno de los primeros en sumarse a la concentración, tras finalizar su participación en Minnesota.

Lo propio han hecho el arquero del Atlas de México, Camilo Vargas, quien los últimos años ha liderado el arco de la 'Tricolor', y el también portero de Vélez Sarsfield de Argentina, Álvaro Montero, el cual viene haciendo méritos para ganarse un lugar en el certamen mundialista.

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A estos tres se les suma la presencia del lateral derecho Santiago Arias , de Independiente de Argentina, y la del defensor central Davinson Sánchez ; este último llega motivado tras alcanzar el campeonato de la Liga de Turquía con su equipo, el Galatasaray.

Aunque son hombres con presentes totalmente diferentes, estos cinco futbolistas desde hace más de ocho años hacen parte de la selección Colombia y se han convertido en figuras claves dentro del proceso de Néstor Lorenzo, tanto por su determinación como por su liderazgo dentro del terreno de juego, lo cual significaría que estarían incluidos dentro de la lista definitiva que representará al combinado cafetero en el certamen mundialista.

Se espera que durante este miércoles se sigan sumando más jugadores al campamento de la selección Colombia en Medellín, ciudad en la que continuará arribando parte de los jugadores incluidos dentro de la prelista expuesta el pasado 14 de mayo por el estratega argentino al mando de la Tricolor.

Según lo expuesto por el periodista deportivo colombiano César Augusto Londoño, los dirigidos por Néstor Lorenzo adelantarán trabajos de preparación en territorio antioqueño hasta el próximo viernes y el sábado viajarán a Bogotá, donde definirán los últimos detalles para el juego amistoso y de despedida ante su similar de Costa Rica, que se disputará el próximo 1 de junio en el estadio El Campín. Ese mismo día se podría conocer la lista oficial de convocados para el Mundial.

Cabe aclarar que no todos los 55 jugadores preseleccionados harán parte de este proceso de preparación, solo aquellos que tienen más probabilidad de asistir a la Copa del Mundo, de acuerdo con la información compartida por el también periodista deportivo Pipe Sierra.

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La selección Colombia se medirá en el grupo K ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, pero antes de eso tendrá dos juegos de preparación ante Costa Rica en territorio colombiano el 1 de junio y ante Jordania en los Estados Unidos el 7 del mismo mes.