Estados Unidos impuso nuevas sanciones a ocho buques y 16 entidades vinculadas al comercio de petróleo del régimen iraní

Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó nuevas sanciones contra 25 personas, entidades y buques vinculados al comercio petrolero del régimen de Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) indicó que las medidas afectan a una persona de nacionalidad india, a ocho buques que operan bajo banderas de San Marino, Panamá y Camerún, y a 16 personas relacionadas con los sectores de petrolero y de energía de Irán.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, advirtió sanciones a cualquier país, empresas o individuo que colabore con el régimen de Irán en la creación de peajes para buques que transiten el estrecho de Ormuz, en referencia a los vínculos al régimen y el gobierno de Omán.

El funcionario aseguró que Omán “debería saber” que Estados Unidos aplicará “medidas agresivas” frente a cualquier medida de cobros. Reveló que en su conversación con el sultán omaní él le aseguró que “no hay planes para imponer un peaje al estrecho”.

Las declaraciones vienen tras la confirmación de que funcionarios iraníes mantuvieran conversaciones con Omán destinadas al cobro y control de la zona marítima.

“Quiere que estas relaciones duren otros 200 más y, como saben, le que (el peaje) era impensable y que no quería arriesgarse a que ni los ciudadanos omaníes ni las instituciones financiera omaníes fueran sancionados”, explicó.

Asimismo, sentenció que “desde la administración Trump no permitiremos que el Gobierno iraní aumente sus ingresos petroleros con el fin de reconstruir sus fuerzas armadas y capacidades militares”.

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Cabe resaltar que antiguas declaraciones, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Donald Trump fue consultado sobre un eventual acuerdo que habilite Irán y Omán a gestionar el tránsito en el estrecho de Ormuz, a lo que respondió “No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo”.

“Son aguas internacionales y Omán se comportará como todo los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires”, reiteró el mandatario de Estados Unidos.