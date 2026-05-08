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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Marco Rubio

Secretario de Estado Rubio dice que Estados Unidos ofreció 100 millones de dólares a Cuba para ayuda humanitaria, pero el régimen lo rechazó

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio - AFP
Marco Rubio - AFP
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos se refirió al tema de Cuba desde Roma, donde lleva a cabo una visita.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el Gobierno del presidente Donald Trump ha ofrecido hasta 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba, pero el régimen castrista lo ha rechazado.

Así lo dijo Rubio desde Roma en donde subrayó que "$6 millones de ayuda humanitaria estadounidense ya fue distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia Católica".

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"Estamos preparados para hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen allí cien millones de dólares de ayuda humanitaria. Hasta ahora no han aceptado… pero estamos ofreciendo más y es el régimen el que está obstaculizándolo", aseguró.

De acuerdo con la cadena Martí Noticias, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos discutió sobre el tema durante su reunión en la Santa Sede y comentó que espera que la ayuda pueda llegar al pueblo de Cuba "que está siendo perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía".

Rubio sostuvo una reunión con el papa León XIV el jueves en el Vaticano, la cual fue calificada por el mismo diplomático como "muy buena", pese a las críticas del presidente Donald Trump a la postura del pontífice frente a los conflictos bélicos.

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Según dijo Rubio a la presa este viernes, durante el encuentro hablaron de temas de interés común, incluida la libertad religiosa y la amenaza que supone Irán.

"Es importante compartir nuestros puntos de vista, así como explicar y comprender de dónde venimos. Y me pareció muy positivo", dijo.

Por otro lado, aseguró que también fue una "oportunidad para expresar personalmente mis sentimientos".

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