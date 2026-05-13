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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Daniil Medvedev

Tenista ruso se vuelve viral por gesto que hizo mientras sin moverse observaba acelerado y peculiar calentamiento de su rival sudamericano

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista ruso Daniil Medvedev. (EFE)
El tenista ruso Daniil Medvedev. (EFE)
Medvedev, finalmente, se impuso en el partido por 6-3 y 6-2 y avanzó a los cuartos de final del prestigioso torneo que se disputa en tierras italianas.

El tenista ruso Daniil Medvedev protagonizó un entretenido momento antes del inicio de su partido, por los octavos de final de Masters de Roma, ante el argentino Thiago Tirante.

El ruso fue grabado mientras esperaba, junto a Tirante, el aviso de los organizadores del torneo para salir a la cancha. Mientras tanto se le veía relajado, aunque sorprendido por el peculiar calentamiento lleno de saltos y movimientos que realizaba su rival.

Su gesto al observar a su acelerado rival, mientras aguardaba por la salida, se volvió viral en las redes sociales. Medvedev, cabe resaltar, es reconocido por tener un carácter fuerte dentro de la cancha con escasas expresiones de alegría y, más bien, con una constante mirada irónica mientras juega.

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Medvedev, finalmente, se impuso en el partido por 6-3 y 6-2 y avanzó a los cuartos de final del prestigioso torneo que se disputa en tierras italianas.

El ruso tendrá como rival al español Martin Landaluce, un jugador de apenas 20 años que se ha erigido como la revelación más importante del torneo y una de las promesas más sobresalientes en el tenis moderno.

En otros resultados el italiano Jannik Sinner igualó el récord de Novak Djokovic y firmó el primer hito de una semana que podría hacer entrar aún más en la historia del circuito ATP al voraz tenista italiano.

Bajo el sol del Foro Itálico, el número uno del mundo se despachó contra su compatriota Andrea Pellegrino (155° del ranking) en su partido de octavos de final.

Solo necesitó una hora y 29 minutos y dos sets (6-2, 6-3) para poner fin a la historia de su compatriota, que nunca había ganado un partido en Masters 1000 antes de llegar a Roma y que acababa de ganar tres, incluidas dos victorias en la fase previa.

Pellegrino, de 29 años, se marchará de la capital italiana con un buen cheque y 114 puntos ATP que lo acercarán a su mejor clasificación (125º). Y también con la sensación de haber enfrentado a un jugador que está logrando "algo fuera de lo normal".

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"La gente quizá no se da cuenta de hasta qué punto es difícil ser competitivo en tenis día tras día, porque hay tantas variables y este chico de 24 años ha ganado los últimos cinco Masters 1000, no ha perdido un partido desde hace tres meses", elogió.

Vencedor este año en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, Sinner no parece saciado.

Si se clasifica el jueves para las semifinales, frente al ruso Andrey Rublev (14º) o el georgiano Nikoloz Basilashvili (117º), y logra una 32ª victoria consecutiva en Masters 1000, mejorará el récord de Djokovic.

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