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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Copa Sudamericana

Polémica tras el insólito gol que le hicieron a Racing en la Copa Sudamericana y que le costó a su eliminación

mayo 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Racing eliminado de la Copa Sudamericana / FOTO: AFP
Racing eliminado de la Copa Sudamericana / FOTO: AFP
El arquero Tagliamonte fue el protagonista del increíble gol que le alcanzó a Caracas para igualar el partido y asegurar el repechaje ante los terceros de la Copa Libertadores.

El Botafogo de Brasil se clasificó este jueves directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 luego del empate 2-2 ente Racing y Caracas FC, un resultado que eliminó a los argentinos y que hace inalcanzable al Fogão en el Grupo E para la última fecha.

En un vacío Cilindro de Avellaneda, sancionado sin público por la Conmebol, los locales empezaron con el pie izquierdo al saltar a la cancha, pues en la primera aproximación de los venezolanos el defensor albiceleste Gabriel Rojas anotó en contra (1').

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Los dirigidos por Gustavo Costas reaccionaron cuatro minutos después con un derechazo de Gastón Martirena y la cuenta para la Academia la amplió Adrián "Maravilla" Martínez (35'), con un penal pateado magistralmente al ángulo.

Pero la inconstancia de Racing lo castigó de nuevo en el minuto 72, luego de una extraña jugada en la que el portero Matías Tagliamonte trató de salvar una pelota que picó varias veces en el travesaño, y que terminó empujando Irving Guduiño.

Este insólito gol ha despertado toda una polémica, ya que el arquero recibió una carga por parte de un jugador de Caracas que para muchos debió ser pitado como falta, pues el portero no tenía el balón y no estaba en disputa.

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“Insólito que el VAR no llame a revisar la falta previa al arquero”, “Capo es falta ... y no soy de Racing”, “Falta no goleiro”, “no soy de ningún cuadro de estos, pero fue falta de aquí a la China, al golero no podés ni tocarlo en el área chica”, “que caro es salir hablar en contra del sistema y la mafia del fútbol”, entre otros son los comentarios de los aficionados al fútbol en redes sociales.

Con cuatro victorias y un empate, Botafogo llega a los octavos de final como el equipo con mejor rendimiento en la copa hasta ahora. Caracas se aseguró el repechaje contra uno de los terceros de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Racing, sorpresivamente, quedó eliminado.

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