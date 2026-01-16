NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
"Venezuela ha cambiado mucho en una semana", afirmó el mandatario tras su llegada a Florida este viernes 16 de enero.

El presidente Donald Trump ofreció declaraciones sobre la situación venezolana tras su llegada a Florida este viernes 16 de enero, destacando cambios significativos en el país sudamericano.

"Venezuela ha cambiado mucho en una semana", afirmó el mandatario, añadiendo que mantiene una "grandiosa relación" con la cabeza del régimen tras la captura de Nicolas Maduro, Delcy Rodríguez.

Durante sus declaraciones, Trump destacó la incautación de petróleo venezolano: "Tenían 50 millones, difícil de creer, 50 millones de barriles de petróleo", explicó.

El mandatario aseguró que no tuvo que consultar a sus funcionarios para tomar la decisión de incautar este petróleo, valorado en más de 5 mil millones de dólares, y que estos cargamentos ya viajan hacia Estados Unidos.

Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en Estados Unidos, analizó las declaraciones presidenciales. Según Valentini, "el chavismo estaba rodilla en tierra a sus líderes comunistas, y bien parece ahora que sigue rodilla en tierra, pero a este "famoso imperio" que tanto atacaron".

El coordinador destacó que la administración Trump entiende que Venezuela necesita no solo un cambio de liderazgo, sino un cambio absoluto de sistema.

Sobre Delcy Rodríguez, Valentini aseguró que está siendo evaluada por la administración estadounidense. "Estados Unidos entiende que hoy Delcy Rodríguez es útil, pero que María Corina Machado es indispensable", afirmó el coordinador, quien agregó que la presión estadounidense sobre el régimen continuará incrementando.

Por otro lado, el Foro Penal informó que hasta la fecha se han liberado 100 presos políticos, cifra que otras organizaciones elevan a 110. Sin embargo, Valentini advirtió sobre la persistencia de la "puerta giratoria": mientras se liberan algunos detenidos, continúan las nuevas detenciones.

"No vale nada liberar los 900 presos políticos que aún restan si la puerta giratoria sigue activa", señaló, citando palabras de María Corina Machado.

