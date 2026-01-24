NTN24
Democracia

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
El presidente del gobierno español entre los años 1996 y 2004 habló de su libro Orden y Libertad con Dionisio Gutiérrez.

En Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez estuvo José María Asnar, presidente del gobierno español entre los años 1996 y 2004, quien habló acerca de su libro ‘Orden y Libertad’ y de las democracias en el mundo.

El mayor factor competitivo en una sociedad siguen siendo las instituciones sólidas, las democracias son frágiles, pero no débiles y la libertad toca cuidarla todos los días y amparada por instituciones sólidas se hace mucho más duradera y en tiempos de populismo agresivo, tener instituciones sólidas que garantizan la democracia, la separación de poderes y los principios intelectuales, políticos y económicos es fundamental”, aseguró.

Las amenazas para las democracias es el populismo. El problema es que las democracias en su fragilidad renuncian a defender lo que es suyo, pero si recupera sus ganas de defender sus valores y acoplarse a la revolución tecnológica que cambia el mundo todos los días, la democracia prevalecerá”, puntualizó el invitado.

Democracia

José María Aznar

España

Política

Libros

