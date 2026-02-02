NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Delcy Rodríguez

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

febrero 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Ángulo
Alejandro Peña Esclusa analizó en NTN24 junto a la activista por los DD. HH. María José Villasmil Lacruz y al consultor político Luis Toty Medina Gil, los anuncios del régimen venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez.

El analista político Alejandro Peña Esclusa dijo en Ángulo de NTN24 que los recientes anuncios de Delcy Rodríguez, a cargo del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, están siendo forzados gracias a la presión del presidente Donald Trump y el poderío militar estadounidense en el Caribe.

"Lo que estamos viendo es una especie de teatro. Todos sabemos que hay ilegitimidad en el régimen, todos sabemos que actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe", dijo Esclusa en su análisis sobre el anuncio de Rodríguez de la "ley de amnistía general", que el analista consideró necesaria pese a su ilegitimidad.

o

En Ángulo de NTN24, Esclusa estuvo acompañado por María José Villasmil Lacruz, activista por los derechos humanos, defensora de la libertad, quien ha trabajado en la defensa de presos políticos y la promoción de la democracia en América Latina, y por Luis Toty Medina Gil, consultor político venezolano.

"Esta es una ley que debe ser aprobada en la Asamblea Nacional y que incluye a un conglomerado a la comunidad de presos políticos. En teoría abre paso a una situación en la que pasamos a eliminar todos estos antecedentes penales e inclusos políticos que tienen los presos políticos", explicó Villasmil.

La activista por los derechos humanos considera, sin embargo, que la ley "tiene muchas lagunas que todavía no están claras y vacíos que no sabemos cómo interpretar", pues cree que puede tratarse de una salida en la que el régimen llegue a desligarse de haber cometido algún tipo de persecución política.

Medina, por su parte, aseguró que este tipo de medidas, así como la que fue anunciada sobre cerrar El Helicoide, considerado el mayor centro de torturas de América Latina, constituyen "una muestra más de las enormes contradicciones que existen hoy en la realidad política venezolana".

"El régimen decide enmascarar y blindar todo el proceso deteniendo las excarcelaciones y pasando ahora entonces a inventarse el escudo ilegal de una amnistía, que es una contradicción más, porque debe ser aprobada por una Asamblea Nacional que es ilegítima", expresó Medina.

o

La propuesta, cabe resaltar, abarcaría el período que Rodríguez califica como "violencia política" desde 1999 hasta la actualidad, violencia que el régimen venezolano, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, generó contra aquellos que pensaban distinto o protestaban.

