"Es muy difícil que Maduro pueda librar una sentencia, cuando menos, de décadas en prisión": análisis sobre lo que podría ocurrir en la segunda audiencia de Maduro y Flores

Esteban Román y Edgardo Pinell, periodistas de México y Nicaragua, respectivamente, hablaron en el programa Club de Prensa de NTN24 sobre lo que podrá ocurrir en la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, programada para este jueves 26 de marzo.

"A partir del criterio que han tomado las fiscalías estadounidenses y los jueces en Estados Unidos en otros casos de alto perfil de narcotraficantes y exfuncionarios de gobiernos latinoamericanos, es muy difícil que, con cualquiera de las posibilidades de defensa, Nicolás Maduro pueda librar una sentencia cuando menos de décadas en prisión", dijo Román.

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El periodista mexicano cree que, aunque la defensa de Maduro podría argumentar que "él no sabía lo que está pasando debajo de él" e intentar deslegitimar las pruebas, la justicia de Estados Unidos, según su actuar en casos similares, podría llegar a optar por una contundente sentencia en prisión.

Pinell, por su parte, considera que el juez "no va a aceptar ninguna excepción preliminar que trate de desestimar ir al fondo del asunto", al tratarse de un caso de "alto perfil", pues involucra varios aspectos a nivel internacional y atrae una intensa atención mediática y pública.

"Lo que esperamos posiblemente es un paso más en este juicio histórico para hacer justicia contra la impunidad de la que ha gozado Nicolás Maduro durante muchos años", agregó Pinell, que concordó con que la defensa usará una serie de estrategias para buscar anular las pruebas, pero prevé que esa decisión no será suficiente para Maduro.

Maduro, cabe resaltar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.