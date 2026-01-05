Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante un tribunal de Nueva York

Este lunes, en su primera comparecencia ante un tribunal en Nueva York, el dictador venezolano Nicolás Maduro se declaró "no culpable" de los cargos de los que se le acusa.

El juez Alvin K. Hellerstein es el encargado del caso de Maduro, quien compareció vistiendo una camisa azul marino de manga corta sobre un uniforme naranja de prisión y auriculares, probablemente para ser traducido.

Al pedirle que se identificara, Maduro lo hizo llamándose presidente de la República de Venezuela y diciendo que está allí "secuestrado".

Tras esto, hablando en español, dijo que fue capturado en su casa en Caracas, Venezuela. Al empezar a hablar rápidamente, el juez Hellerstein lo interrumpió, diciéndole que "ya habrá tiempo y lugar para profundizar en todo esto".

Posteriormente, Maduro dijo tener el escrito de acusación en sus manos "por primera vez", a lo que el juez Hellerstein preguntó: "¿Quiere que se lo lea?", lo que fue respondido por Maduro con una corta frase "prefiero leerlo personalmente".

Luego de esto, se declaró inocente:

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente (…) sigo siendo presidente de mi país" y su abogado lo secunda aclarando que se declara inocente de los cuatro cargos en su contra.

Cilia Flores, esposa del dictador y que es defendida por Mark E. Donnelly, un jurista experto en delitos fiscales que trabajó más de una década con el Gobierno de Estados Unidos en el Departamento de Justicia, tomó la misma determinación y se declaró "no culpable".

El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo por su parte que Maduro "no está buscando la liberación bajo fianza en este momento" pero que podría hacerlo más adelante y abrió la puerta para futuras mociones sobre el papel de Maduro como jefe de un estado soberano y agregó que "hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar".

Asimismo, Pollack señaló que Maduro tiene problemas de salud que requerirán atención, y el abogado de Flores afirma que tiene lesiones más graves que también requerirán atención, sin dar más detalles.

Tras las intervenciones, el juez Hellerstein anunció que los verá a todos en la sala el 17 de marzo para la próxima audiencia.

Los señalamientos sobre Maduro:

Maduro enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Desde la administración Trump, el dictador venezolano fue acusado de ser el cabecilla del Cartel de los Soles.

El líder del chavismo también es acusado también de ordenar y permitir asesinatos, torturas y secuestros en el país.

En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que en Venezuela anualmente transitaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

El Ejército de Estados Unidos ejecutó explosiones en cuatro puntos de gran relevancia para las Fuerzas Armadas de Venezuela: Fuerte Tiuna, Higuerote, La Guaira y La Carlota.

Tras esto, Delcy Rodríguez fue designada como presidenta interina por parte del Tribunal Supremo de Justicia, manejado por la dictadura.

Luego de varias declaraciones desafiantes contra el Gobierno de Donald Trump, en las últimas horas Rodríguez bajó el tono e invitó a "trabajar conjuntamente" basado en el equilibrio y respeto.

"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE. UU. y Venezuela, y entre Venezuela", los cuales propone estén basados "en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo", expresó Rodríguez en un mensaje público en sus redes sociales.

El pasado domingo, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el mandatario estadounidense aseguró que si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El líder republicano fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.