Oficial: Jugador de La Vinotinto es retirado de su club: "La cuestión disciplinaria está por encima"

El club de fútbol Corinthians de Brasil confirmó el jueves la salida del centrocampista venezolano José Martínez, después de que el jugador se reincorporara con más de un mes de retraso y con una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda.

Martínez, de 31 años, llegó al Timão en 2024 procedente del Philadelphia Union, de la MLS y su contrato estaba previsto hasta diciembre de 2027, antes de la reciente decisión del club brasileño.

"El Corinthians tendría la posibilidad, tendría hechos, tendría motivos para rescindir el contrato de forma indirecta, para rescindir el contrato de forma unilateral, pero hemos optado por algo amistoso y dialogado, entendiendo el lado humano del jugador, que va a tener que pasar por una operación", declaró el jueves por la noche el ejecutivo de fútbol del club paulista, Marcelo Paz.

La negociación para cerrar el acuerdo está en "etapa final", agregó Paz, en una declaración a la prensa tras la victoria 2-0 del popular club de Brasil ante el Bragantino en la tercera jornada de la liga.

Martínez, titular en la mayoría de los partidos en 2025, viajó a Venezuela de vacaciones tras ganar la Copa de Brasil y se reincorporó al Corinthians hasta el pasado fin de semana, lesionado.

Para justificar el retraso, el centrocampista alegó dificultades burocráticas para renovar su pasaporte tras el operativo militar de Estados Unidos en su país y la captura de Nicolás Maduro.

Las fotos y los vídeos de Martínez participando en un partido benéfico en Venezuela en diciembre se hicieron virales en las redes sociales.

Marcelo Paz agradeció al jugador por su "legado", pero dejó claro que "la cuestión disciplinaria está por encima". "El club no podía dejar pasar una situación como esta", añadió el dirigente, quien adelantó que el Corinthians prestará asistencia a Martínez para su cirugía.

En octubre del año pasado, Martínez ya se había perdido varios entrenamientos del equipo paulista y había regresado con retraso al equipo tras el parón por los partidos de la selección venezolana en la fecha FIFA.

VEA TAMBIÉN La Vinotinto conoció los rivales que tendrá en especiales torneos de la FIFA que en 2026 llegan a su segunda edición o

Con La Vinotinto, cabe recordar, Martínez se quedó sin posibilidades de jugar la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 tras perder el cupo al repechaje que habían conservado hasta la última jornada, en la que fueron goleados 6 a 3 por la selección Colombia.