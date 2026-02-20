España solicitará a la Unión Europea levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez

Este viernes España informó que solicitará a la Unión Europea (UE) que levante las sanciones contra la cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

La petición, según se ha conocido, se haría por los pasos que está dando Rodríguez "en el buen camino" para la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó en Barcelona, en donde se encontraba por el acto de presentación de la Estrategia Asia-Pacífico, que el levantamiento porque la UE tiene que enviar un signo de que la cabeza del régimen está yendo por "el buen camino".

"Vamos a solicitar formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones a Delcy Rodríguez porque la Unión Europea tiene que enviar un signo, un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa", sentenció.

El funcionario del gobierno español también se refirió a la aprobación de la ley de amnistía por la Asamblea Nacional controlada por el régimen venezolano diciendo que es "una muy buena noticia".

Y explicó nuevamente que: "las sanciones nunca son un fin, son un medio, un medio para alcanzar fines, un medio para que se produzca ese diálogo amplio, pacífico, democrático en Venezuela".

Albares acotó: "Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea tiene que darlos también".

El funcionario del gobierno español recordó que el dictador Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero, nunca fue objeto de sanciones por parte de la Unión Europea.

"Porque normalmente la Unión Europea, cuando establece sanciones individuales, siempre deja fuera a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores, precisamente para mantener el cauce de diálogo abierto", puntualizó.

Delcy Rodríguez fue incluida en la lista de funcionarios del régimen venezolano en ser sancionados en 2018 y desde entonces tiene un veto de ingresar al espacio de la UE.

De hecho, en enero 2020 se desató un escándalo cuando Rodríguez hizo una escala en Madrid, sin salir del aeropuerto, lo que le valió al Gobierno críticas de la oposición que lo acusó de haber dejado que se violaran las sanciones de la UE.

No obstante, un tribunal archivó posteriormente el caso al considerar que la zona de tránsito de un aeropuerto español no se considera territorio nacional.

La UE sancionó a Rodríguez por su rol en las elecciones presidenciales que se realizaron en Venezuela en mayo de 2018, y en las que Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Estados Unidos, obtuvo un segundo mandato.