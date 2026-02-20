¿Se perdería los amistosos? Se confirmó lesión del colombiano Jefferson Lerma y esta es el tiempo que se demoraría en volver a jugar

Nuevamente las alarmas se encienden en la selección Colombia, conjunto que parece que podría perder a una de sus piezas claves en el sistema de juego del argentino Néstor Lorenzo.

El centrocampista colombiano Jefferson Lerma genera preocupación tras confirmarse su lesión. Lerma no fue convocado por el Crystal Palace para disputar el partido de ida de los playoffs de la UEFA Europa Conference League contra el Zrinjski.

Antes del encuentro, el entrenador del equipo Oliver Glasner dio detalles sobre la lesión, su gravedad y el tiempo en que estará por fuera el volante colombiano.

El austríaco afirmó que la lesión se dio durante el partido que enfrentó Lerma contra el Burnley en la Premier League en la jornada 27.

VEA TAMBIÉN Neymar no descarta poner punto final a su carrera deportiva durante este 2026 o

Glasner comentó que Lerma sufrió "tiene una lesión en el tendón de la corva" y explicó que estará por fuera "durante unas tres semanas".

Jefferson Lerma, de 31 años, estaría regresando a mediados de marzo, justo cuando se darán los dos últimos amistosos de Colombia. El 26 y 29 de marzo, la 'Tricolor' se enfrentará a Croacia y Francia en unos partidos amistosos que hacen parte de su preparación para el mundial de 2026.

El Crystal Palace, en donde también juega el colombiano Daniel Muñoz, pero sin Lerma en cancha, regresó este jueves a la Conference League en el partido de ida de los playoffs en condición de visitante.

Sin embargo, 'Las Águilas' no pudieron sacar ventaja del encuentro que terminó empatando 1-1 ante el Zrinjski, por lo que deberá poner todo su empeño en el partido de vuelta el próximo jueves 26 de febrero.