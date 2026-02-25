“Esto es una afrenta y una burla al pueblo venezolano”: expertos tras el cambio de cargo de Tarek William Saab

El fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, después de más de ocho años en el cargo, pero la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, lo nombró como defensor del pueblo encargado.

Al respecto hablaron en La Tarde de NTN24 los abogados Joel García y Juan Carlos Apitz, quienes concordaron en que esto es una burla al pueblo venezolano y que no hay voluntad de cambio, pues solamente hicieron movimientos en cargos con los mismos nombres.

“Quizá lo que se está buscando es protegerlo, y que el cargo de defensor del Pueblo tiene inmunidad y el de fiscal no. Esto es una afrenta al pueblo venezolano y una burla a esas víctimas de las violaciones a los derechos humanos porque ahora es peor”, aseveró García.

Apitz, por su parte, dijo: “Sigue habiendo en Venezuela un sistema de justicia arrodillado a las apetencias del poder, Larry Devoe suena para ser fiscal encargado y si esto es así, el señor ha sido sancionado desde 2019 por violaciones de derechos humanos en Venezuela y en el caso de la Defensoría del Pueblo, tanto el que sale como el que entra, no son defensores del pueblo sino defensores del gobierno”.

“A mí nada me sorprende, es más de lo mismo, no hay voluntad de cambio y lo que hemos anunciado, la amnistía es una farsa, no vendieron un falso dilema, o se aprueba la ley de amnistía o los presos no recobraban su libertad. La amnistía en Venezuela para que funcionara de verdad en busca de promover la paz social y la reconciliación nacional debía ser general, plena y automática y eso no fue lo que ocurrió”, complementó el jurista.