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Martes, 17 de marzo de 2026
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Cuba

En medio de la crisis, terremoto sacudió a Cuba en la madrugada de este martes

marzo 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Canva
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El movimiento tuvo una profundidad de 11,6 kilómetros, con un epicentro 49 kilómetros sur-suroeste del puerto cubano de Punta de Maisí.

Este martes un fuerte terremoto de magnitud 5,8 sacudió la costa de Cuba en la madrugada sin que se tenga constancia de daños, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento tuvo una profundidad de 11,6 kilómetros, con un epicentro 49 kilómetros sur-suroeste del puerto cubano de Punta de Maisí, según el USGS.

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El organismo situó el nivel de alerta en categoría verde, lo que significa "baja probabilidad de víctimas o daños".

Además, indicó que las localidades de Imías y San Antonio del Sur podrían haber sentido movimientos leves.

El fenómeno ocurre luego de que la isla comenzara a restablecer el servicio eléctrico tras un apagón total el lunes, en momentos en que Estados Unidos mantiene total presión contra el régimen comunista de la isla.

El terremoto fue reportado por primera vez por el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo, que también registró réplicas de hasta 4,7 grados de magnitud.

El servicio sismológico de Cuba afirmó haber recibido avisos de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. El epicentro se halló a unos 95 kilómetros de Guantánamo.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que espera tener "el honor de tomar Cuba" durante su mandato, en plenas negociaciones con el régimen de La Habana, exangüe a causa de la crisis energética.

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"Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos", consideró.

El jefe de la dictadura cubana, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla.

Mientras tanto, Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar crudo a la isla, ya que reitera que su régimen comunista es una "amenaza".

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