“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Hay creciente tensión diplomática entre Colombia y Venezuela por la detención arbitraria de ciudadanos colombianos en el país hermano.

En medio de las tensiones, se conocen casos como el del colombiano David Josué Misse Durán, quien fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro hace un año y 25 días.

Para hablar sobre este tema, Nubia Misse, hermana de David Josué Misse Durán, conversó con La Mañana de NTN24.

En conversación con el canal de las Américas, la hermana del colombiano detenido en Venezuela aseguró que David era mototaxista y que: “a él lo detienen por el simple hecho de estar transportando y desde ese momento no lo desaparecen por completo”.

VEA TAMBIÉN Cidh otorga medidas cautelares al instructor de yoga francés detenido en Venezuela o

“Mi hermano tiene un año y 25 días desaparecido. La persona por la cual está allá, a la cual le estaba haciendo la carrera ya lleva aproximadamente tres meses de estar en su casa con sus familiares y amigos; mientras mi hermano se quedó allá, por un delito que no ha cometido”, agregó.

Misse señaló que se reunió con la Canciller de Colombia y que en concreto “no dijeron nada” y que no les dedicaron el tiempo que merecían.

Y sentenció que: “yo le pido tanto al gobierno colombiano como al venezolano es que Nicolás Maduro se siente y nos escuche. Es un año y 25 días de dolor y angustia. Solo quiero tener a mi hermano de vuelta porque hemos pasado por infinidad de cosas”.

“Que los dejen libres, ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Son cuestiones políticas y son muchachos exentos a la política y a todo lo que está pasando”, puntualizó.