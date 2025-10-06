NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
Presos políticos

Cidh otorga medidas cautelares al instructor de yoga francés detenido en Venezuela

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Según la solicitud presentada ante la Comisión, los familiares del europeo no han podido activar recursos judiciales en Venezuela.

Las autoridades exigen la presencia física de un allegado para introducir cualquier solicitud, por lo que nadie ha podido verlo. Tampoco ha sido posible “ejercer su defensa” legal ni que reciba asistencia consular.

o

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) concedió medidas cautelares en favor de Camilo Castro, un ciudadano francés presuntamente desaparecido en Venezuela, al considerar que su vida e integridad personal están en una situación de "gravedad y urgencia".

Camilo Castro
Camilo Castro

 

La decisión se basa en la supuesta detención de Castro, profesor de yoga, quien viajó el pasado 26 de junio a la frontera entre Colombia y Venezuela para realizar un trámite migratorio. Desde entonces, su paradero es desconocido.

o

Según la solicitud presentada ante la Comisión, los familiares del europeo no han podido activar recursos judiciales en Venezuela, ya que las autoridades exigen la presencia física de un allegado para introducir cualquier solicitud. Tampoco ha sido posible “ejercer su defensa” legal ni que reciba asistencia consular, informa Tal Cual.

El Estado venezolano, por su parte, no respondió a los requerimientos de información de la Cidh.

La Comisión advirtió que, ante el tiempo transcurrido y la falta de información sobre su paradero, aumenta el riesgo de vulneración de los derechos de Castro. Por ello, solicitó al Estado venezolano que adopte medidas para protegerlo.

En particular, pidió que se informe si Camilo Castro se encuentra bajo custodia del Estado y, de ser así, que se indiquen las razones, las circunstancias de su detención y si se le han imputado delitos.

Asimismo, la Cidh instó a las autoridades venezolanas a facilitar la comunicación de Castro con su familia, sus representantes legales y los funcionarios consulares de Francia; aclarar si ha tenido acceso a un traductor o intérprete; y detallar las acciones emprendidas para investigar los hechos relacionados con su desaparición.

Temas relacionados:

Presos políticos

Detenciones arbitrarias

DDHH VENEZUELA

El Helicoide

Funcionarios del Sebin

DGCIM

La Guajira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Trump confirma que el ejército estadounidense atacó una sexta lancha en el mar Caribe

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Franja de Gaza / FOTO: EFE
Gaza

¿Qué tan cerca está el fin de la guerra en Gaza?

Mujeres en apoyo mutuo-Foto: Canva
Salud

Ella es la empresaria venezolana que tras superar el cáncer ha dedicado su vida a ayudar a otros a transformar sus adversidades en EE. UU.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Colombia

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Corrupción en Venezuela

La oscura historia detrás de la imputación por "ultraje al pudor público" a una fiscal venezolana

Aumenta tensión entre EE. UU. y Colombia - Fotos: EFE
Ángulo NTN24

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Huracán Humberto - Foto EFE
Fenómeno meteorológico

Huracán Humberto podría provocar peligroso fenómeno al mezclarse con la tormenta tropical Imelda en lo que los expertos comparan con un 'baile'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección Colombia en el Mundial Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Este es el rival confirmado de Colombia en los octavos de final del Mundial Sub-20: fecha y hora del encuentro crucial

Corrupción en Venezuela

La oscura historia detrás de la imputación por "ultraje al pudor público" a una fiscal venezolana

Sicariato

Asesinan de diez disparos a la jefa de la Unidad Forense de Maracaibo

Aumenta tensión entre EE. UU. y Colombia - Fotos: EFE
Ángulo NTN24

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Huracán Humberto - Foto EFE
Fenómeno meteorológico

Huracán Humberto podría provocar peligroso fenómeno al mezclarse con la tormenta tropical Imelda en lo que los expertos comparan con un 'baile'

Militares de EE. UU. - AFP
México

México aprobó el ingreso de tropas especiales de EE. UU. a su territorio: esta es la razón

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, en Champions League - Foto: EFE
Luis Díaz

"Éramos felices y no lo sabíamos": aficionados del Liverpool recuerdan a Luis Díaz tras dura derrota en Champions League ante Galatasaray

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda