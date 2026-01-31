NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
El Helicoide

“Es un sueño hecho realidad”: expreso político del Helicoide tras anuncio del cierre de este centro de detención

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, aseguró que El Helicoide se transformará en un “espacio social, cultural, deportivo y de comercio” para la Policía.

El cierre del famoso centro de detenciones y de torturas el Helicoide en Caracas, luego del anuncio de la encargada del régimen de un proyecto de ley amnistía general. Activistas y organismos internacionales han denunciado por años, abusos en este edificio, que fue originalmente pensado como un centro comercial vanguardista.

o

Rodrigo Diamanti, exprisionero político y presidente de la ONG ‘Un Mundo sin Mordaza’, habló en La Tarde de NTN24 sobre el anuncio del cierre del Helicoide y dijo: “Esto es un sueño hecho realidad, nunca pensé que iba a llegar este día, siempre lo soñé, pero a veces cuando uno tiene sueños tan difíciles y sufrió tanto no se lo cree cuando pasa”.

Esta dictadura utilizó El Helicoide como un centro de detención y de tortura específicamente para los presos políticos, pero no estaba diseñado para albergar presos, las condiciones de salud eran terribles, no había suficiente luz, no había buena ventilación, entonces se usó para ejercer tortura psicológica, tortura física y amedrentar a los venezolanos para que no alzaran la voz ni protestaran por los derechos humanos”, puntualizó el invitado.

Temas relacionados:

El Helicoide

Presos políticos en Venezuela

Delcy Rodríguez

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es un sueño hecho realidad”: expreso político del Helicoide tras anuncio del cierre de este centro de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Fotos: Captura de Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Empresario Víctor de Aldama afirmó que Delcy Rodríguez le informó sobre pagos de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez

Edificio Harry S. Truman, sede central del Departamento de Estado de los EE. UU. en Washington - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

"La mayor prioridad de EE. UU. es la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses": Departamento de Estado a NTN24 sobre excarcelaciones en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Fotos: Captura de Nicolás Maduro
Cae Maduro en Venezuela

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Víctor de Aldama, empresario español, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Empresario Víctor de Aldama afirmó que Delcy Rodríguez le informó sobre pagos de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez

Petrobras - AFP
Brasil

Petrolera estatal de Brasil batió récord de producción de petróleo en 2025

Edificio Harry S. Truman, sede central del Departamento de Estado de los EE. UU. en Washington - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

"La mayor prioridad de EE. UU. es la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses": Departamento de Estado a NTN24 sobre excarcelaciones en Venezuela

Cuba | Foto Canva
Cuba

Embajadas de Europa y América Latina activan planes de evacuación ante la crisis y la presión de Estados Unidos en Cuba

Liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma más de 260 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre