“Es un sueño hecho realidad”: expreso político del Helicoide tras anuncio del cierre de este centro de detención

El cierre del famoso centro de detenciones y de torturas el Helicoide en Caracas, luego del anuncio de la encargada del régimen de un proyecto de ley amnistía general. Activistas y organismos internacionales han denunciado por años, abusos en este edificio, que fue originalmente pensado como un centro comercial vanguardista.

Rodrigo Diamanti, exprisionero político y presidente de la ONG ‘Un Mundo sin Mordaza’, habló en La Tarde de NTN24 sobre el anuncio del cierre del Helicoide y dijo: “Esto es un sueño hecho realidad, nunca pensé que iba a llegar este día, siempre lo soñé, pero a veces cuando uno tiene sueños tan difíciles y sufrió tanto no se lo cree cuando pasa”.

“Esta dictadura utilizó El Helicoide como un centro de detención y de tortura específicamente para los presos políticos, pero no estaba diseñado para albergar presos, las condiciones de salud eran terribles, no había suficiente luz, no había buena ventilación, entonces se usó para ejercer tortura psicológica, tortura física y amedrentar a los venezolanos para que no alzaran la voz ni protestaran por los derechos humanos”, puntualizó el invitado.